Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti - Son Dakika
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Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti

20.06.2022 18:55

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i varil içerisinde diri diri yakan daha sonra üzerine beton döken katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl yıl hapis cezası verildi. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin karara ateş püskürek, "Düşünebiliyor musunuz? Beni anlayan bir kişi var mı bu ülkede? Ben artık isyan ediyorum, isyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes tarafından konuşulacak" dedi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi ancak ceza haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indi.

Pınar Gültekin'in katiline yapılan haksız tahrik indirimi sonrası acılı baba konuştu: İsyanım çok büyük olacak
Pınar Gültekin

"KARŞI TARAF MADDİYAT AÇISINDAN DAHA GÜÇLÜYDÜ"

Kararın ardından TELE1'e konuşan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Karşı taraf maddiyat açısından daha güçlüydü. Türkiye'de adalet yok, ölmüş. Verilen cezayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı? Bu, Dolmabahçe'de kadın cinayetlerine karşı verilen iftar yemeğine benzemez. Gelsin Muğla'da görsün, defalarca söyledik..." dedi.

Pınar Gültekin'in katiline yapılan haksız tahrik indirimi sonrası acılı baba konuştu: İsyanım çok büyük olacak
Baba Sıddık Gültekin

"İSYANIM ÖYLE BÜYÜK OLACAK Kİ 10 YIL KONUŞULACAK"

Mahkemenin verdiği karara isyan eden Gültekin, "Artık diyecek bir şey bulamıyoruz. Böyle adalet mi olur? Bir üniversite öğrencisini diri diri yakan birine 23 yıl ceza verilir mi? Ben artık isyan ediyorum, isyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes tarafından konuşulacak" ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin'in katiline yapılan haksız tahrik indirimi sonrası acılı baba konuştu: İsyanım çok büyük olacak

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Pınar Gültekin'in katiline yapılan haksız tahrik indirimi sonrası acılı baba konuştu: İsyanım çok büyük olacak
Katil Cemal Metin Avcı
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Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti - Son Dakika
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