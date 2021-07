Pınar Gültekin'in acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor - Son Dakika

Muğla'da geçen yıl öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in acısı, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ailesinin yüreğindeki tazeliğini koruyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisiyken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gültekin'in ailesi, acı olayın ardından İstanbul'dan memleketleri Bitlis'in Hizan ilçesine dönüş yaptı.

Hayatının baharındaki kızlarını kaybetmenin acısıyla yaşama tutunmaya çalışan aile, her hafta ilçeye bağlı Gayda köyüne giderek Gültekin'in mezarı başında dua ediyor.

Mezar taşına, "Gözlerinde cennet saklı Pınar. Sonsuz yaşamda bu ayrılık bir gün gibi gelecek. Sen toprağın bağrında uyuyor, kalbimizde yaşıyorsun. Mekanın cennet olsun. Seni çok seven ailen" yazısını yazdıran Gültekin ailesi, mezarın bakımını yaparak, çiçekleri suluyor.

"En ağır cezayı almalarını istiyoruz"

Eşiyle kızının mezarını ziyaret eden baba Sıddık Gültekin, AA muhabirine, Muğla'da bir yıl önce hunharca katledilen ve yakılan kızını teşhis bile edemediğini belirtti.

O günden bu yana tarifi imkansız acılar yaşadıklarını, ailece psikolojik tedavi gördüklerini anlatan Gültekin, "Pınar Gültekin öldü ve geri gelmeyecek. Tek dileğimiz bundan sonra başka Pınar'lar ve kız çocuklarının ölmemesi. Hunharca katledilen 27 yaşında kızımız var. Caninin yaptığı eylem ortada ve tüm Türkiye tarafından biliniyor. Bir yıldır mahkemelere gidip geliyoruz. Her şey ortada. Umarım adalet yerini bulur. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına da gelebilir." diye konuştu.

Pınar Gültekin'in okumayı çok sevdiği için eğitimine gereken desteği verdiğini anlatan Gültekin, kızının 6 yıl Muğla'da okuduğunu ifade etti.

Çok üzüntülü olduklarını ve büyük acılar yaşadıklarını aktaran Gültekin, şöyle konuştu:

"Her hafta mezarı başına geliyorum. Pınar için işimi gücü İstanbul'da bıraktım her hafta ziyaretine gelmek için Hizan'a yerleştim. 30 yıldır İstanbul'daydım. Yalnız Pınar ölmedi, onunla birlikte hepimiz öldük. Katil zanlılarının en ağır cezayı almalarını istiyorum. Kamuoyuna da sesleniyorum, bu davanın arkasını bırakmasınlar. Çok zor bir yıl geçirdik. Uyuyamıyoruz, her gün acılarımız kat kat artıyor. Arkadaşlarım ve akrabalarım bizi teselli ediyor. Bir insanı hunharca öldürmek, yakmak, varile koymak, beton dökmek ve götürüp dereye atmak kader ve insanlık değil. Kızıma iftiralar atıldı."

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ise bir yıldır ölü gibi yaşadıklarını belirterek, "Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Onun idam edilmesini istiyorum. Evlat acısı çok zor. Allah kimseye göstermesin." dedi.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Gültekin'in cenazesi, Avcı'nın yer göstermesi üzerine 21 Temmuz'da ormanlık alanda bulunmuştu.