Pınar Gültekin'in adı Adana'da bir parka verilecek - Son Dakika

Adana'nın merkez ilçe Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in adını yapımı devam eden bir parka vereceklerini bildirdi.

Başkan Kocaispir, katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) vahşice öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren ve bu cinayetin unutulacak bir olay olmadığını ifade eden Başkan Kocaispir, yapımı halen devam etmekte olan bir parka Pınar Gültekin'in adının verileceğini söyledi. Kocaispir, "Biz toplum olarak gelenek ve göreneklerimiz çerçevesinde kadına saygı duyarız. Ancak arada böyle gözü dönmüş çürükler çıkabiliyor. Yapımı devam eden bir parkımızı 'kadına şiddeti hatırlatan ve lanetleyen objelerle' donatıp hizmete açacağız. Bunun sözünü veriyorum" dedi. - ADANA