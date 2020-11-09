Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: "Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız" - Son Dakika

Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: "Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız"

09.11.2020 19:16

Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: "Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız" Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlayan Pınar Gültekin cinayeti duruşmasına ara verilirken, Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, cinayete yardım eden başkaca faillerin...

Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: "Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız"

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlayan Pınar Gültekin cinayeti duruşmasına ara verilirken, Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, cinayete yardım eden başkaca faillerin bulunduğunu söylerken hak arama özgürlüklerini sonuna kadar kullanacaklarını söyledi

MUĞLA - Pınar Gültekin cinayeti ilk duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Bugün başlayan ilk duruşmada sanık Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı dinlendi.

Duruşmaya 16.30'da ara verilirken, Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Rezan Epözdemir anne Şefika ve baba Sıddık Gültekin ile birlikte verilen arada gazetecilere açıklama yaptı. Avukat Epözdemir, cinayete başkaca faillerin bulunduğunu söylerken, gerekirse Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapacaklarını, oradan sonuç alamazlar ise Avrupa İnsan Hakları mahkemesine gideceklerini açıkladı.

Sanık sorguları 3 saat sürdü

Av. Epözdemir yaptığı açıklamada, "Duruşma sanık sorguları ile yaklaşık üç saat sürdü. Tahmin edebilmek zor. Ceza Mahkemesinin kendine özgü bir işleyişi var. Mümkün mertebe hassasiyet göstermeye, her şeye rağmen tahammül etmeye çalıştık. Ceza Mahkemesi kanunu 201'inci maddeye göre çapraz sorgu süreci işledi. Doğrudan sorular sorduk. Sanıkların anlatımlarındaki çelişkileri ortaya koymak adına doğrudan soru sorma hakkımızı kullandık. Sonrasında Sıddık Bey ve Şefika hanım müvekkillerimizin beyanları alındı. Ateş düştüğü yeri yakıyor çok acı ve çok travmatik bir süreç. Zaman ve zemin koşulları ne olursa olsun, bu insanın insan olma vasfına aykırı bir cinayettir. Canavarca hisle eziyet çektirerek işlenmiş bir cinayettir. Böylesine bir cinayet hukuken ve fiilen kabul edilemez. Yakıyorsunuz, beton döküyorsunuz. Bu kabul edilebilir değil. Müvekkiller de zaten mahkeme salonunda ifadede bulundular, beyanlarını da etraflıca ifade ettiler. Tabiri caiz ise isyan etiler. Bir tanık dinlendi. Önümüzde 9 tane daha tanıklık var. Hazır bulunanlar dinlenecek. Ara kararlarda önemli ölçüde ifa edilmiş. Sonrasında bu çelişkili ifadeler ile ilgili sorduğumuz sorular neticesinde bence maddi gerçeğin ortaya çıkması, adaletin tecelli etmesine ilişkin ciddi bir yol aldık. Dolayısı ile bu ara kararlardan öte biz dosyanın esas hakkında mütalaa vermek üzere Başsavcılık makamına tevdiine talep edeceğiz açıkçası bu celsede. Çünkü hemen hemen sanıklar dinlendi, müştekiler dinlendi. Tanıklar dinleniyor, bütün ara kararların gereği ifa edildi. Adli Tıp'a yazılan müzekkerin cevabı gelmiş. Yakma söz konusu olduğu için ölüm saati belli değil, hiçbir şekilde ölüm saati de tespit edilemiyor. Yaşarken de yakılmış olabilir, öldükten sonra de olabilir, yaşarken de beton dökülmüş olabilir şeklinde bir rapor geldi. Ölüm sebebinin de zamanı belli değil. Dolayısı ile artık bütün ara kararlar ifa edildi. Biz Başsavcılık makamının mütalaasından sonra bu dosyada karar çıkmasını, en kötü ihtimalle önümüzdeki celsede karar çıkmasını bekliyoruz. Kamu vicdanı son derece rahatsız. Biz hukuk mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Başından beri hem Şefika hanım, hem Sıddık Bey ile şunu savunuyorduk. Onlar bir acılı anne ve baba olarak söylüyorlar, biz de hukuken özellikle üzerinde duruyorduk. Bize göre bu cinayet tek başına işlenemez. Hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına aykırı. Nitekim kardeş Mertcan Avcı tutuklandı. Bir sonraki aşamada biz anne-baba ve ortağın da bu işin içinde olduğunu düşünüyoruz. Onlar bakımından takipsizlik kararı kesinleştiği için Adalet Bakanlığına 'Kanun yararına bozma' başvurusu yaptık. Bakanlığın da menfi veya müspet talebimizi çok kısa sürede değerlendireceğine tahmin ediyoruz. Şayet müspet değerlendirme olursa önümüzdeki duruşmada dahi burada bir birleşme söz konusu olabilir. Hukuki fiili bir bağı olduğu için bu yargılama ile. Biz mutlaka cinayete yardım eden başkaca faillerin, suç delillerini gizleyen ve yok eden başkaca faillerin olduğunu düşünüyoruz. Gerekirse Anayasa Mahkemesine bireysel bir başvuru yapacağız. Oradan da sonuç alamaz isek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğiz diğer üç şüpheli bakımından. Sonuna kadar ulusal arası alanda hak arama özgürlüğümüzü hukuk devletinin gereği olarak kullanacağız" dedi.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız
Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız
Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız
Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız
Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız
Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız
Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız
Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız
Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız

Zahit Şeyhanoğulları, Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: 'Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Azerbaycan ordusu, 48 köy, 1 kasaba ve 8 stratejik noktayı daha işgalden kurtardı Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı Şike kumpası tanığı: F.Bahçe'ye yapılan operasyon 3 ay önceden belliydi 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK'lı terörist Mesut Taşkın, MİT operasyonuyla öldürüldü Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi         
19:30
İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş         
19:26
Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir         
19:10
Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi         
18:24
Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi         
18:15
Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz         
17:48
BioNTech ve Pfizer'in koronavirüs aşısı 2021'in ilk çeyreğinde piyasada olacak BioNTech ve Pfizer'in koronavirüs aşısı 2021'in ilk çeyreğinde piyasada olacak         
17:27
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi         
15:15
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti         
14:51
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor         
13:05
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 19:57:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Epözdemir: "Hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei