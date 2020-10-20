Pınar Gültekin'in aile avukatı, sanığın duruşmaya SEGBİS'le katılma talebinin reddini istedi - Son Dakika

MUĞLA'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılma talebinin reddedilmesi için mahkemeye dilekçe verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da evli ve 1 çocuk babası Metin Cemal Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi.

AVUKAT, MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİ

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, sanık Avcı'nınn duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılma talebinin reddedilmesi için mahkemeye dilekçe verdi. Epözdemir, sanığın savunma ve sorgusunun, duruşma günü bizzat mahkeme salonuna getirtilerek mahkeme heyeti huzurunda yapılmasını talep etti.