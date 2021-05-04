Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı, reddi hakim ve çekilme talebinin geri çevrilmesine itiraz etti - Son Dakika

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı, reddi hakim ve çekilme talebinin geri çevrilmesine itiraz etti

04.05.2021 15:33
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı, reddi hakim ve çekilme talebinin geri çevrilmesine itiraz etti, System.String[]

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili havada, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "reddi hakim ve çekilme talebinin mahkemece geri çevrilmesi" kararına itirazda bulundu.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili havada, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "reddi hakim ve çekilme talebinin mahkemece geri çevrilmesi" kararına itirazda bulundu.

Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına verdiği dilekçede, 26 Nisan'da görülen dördüncü celsedeki bazı hususların mahkeme heyetinin tarafsızlığına şüphe düşürdüğünü iddia etti.

Duruşmada sanık tarafından maktule, ailesine ve taraflarına hakaretlerde bulunulduğunu savunan Epözdemir, mahkeme heyetinin sanığa uyarıda dahi bulunmayarak kızları katledilen acılı aileyi susturmaya çalıştığını öne sürdü.

Epözdemir, dilekçesinde, "Mahkemenin talebimizi serbestçe değerlendirmeksizin, adeta sanığın haksız tahrik savunmasına dayanak ararcasına ara karardan rücu talebimizin reddine karar verdiğini göstermekte olduğundan ötürü reddi hakim ve çekilme talebinde bulunulmuş olup bu talebimizin geri çevrilmesine itiraz etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım 2020'deki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. İkinci duruşmada Baba Sıddık Gültekin, mahkemede adil yargılama olmadığını öne sürerek salonu terk edip reddi hakim talebinde bulunmuş, duruşma 15 Şubat'a ertelenmişti.

Üçüncü duruşmada mahkeme heyeti Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı'nın yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar vermiş, yeniden keşif talebini de reddeden mahkeme heyeti, bu celse dinlenemeyen tanıklardan birinin dosyaya yeni bir şey katmayacağından dinlenmesine yer olmadığına, bir tanığın ise sonraki celseye zorla getirilmesine, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine hükmederek duruşmayı 26 Nisan'a ertelemişti.

Dördüncü duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine, android şifresi ile ilgili yazılan müzekkere ile ilgili, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesine hükmederek duruşmayı 12 Temmuz'a ertelemişti.

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Mahkeme, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı, reddi hakim ve çekilme talebinin geri çevrilmesine itiraz etti - Son Dakika


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