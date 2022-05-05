Pınar Gültekin'in annesi hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Pınar Gültekin'in annesi hakkında dava açıldı

05.05.2022 22:07
Pınar Gültekin'in annesi hakkında dava açıldı

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'ya (32) duruşma salonunda 'Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek.

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'ya (32) duruşma salonunda 'Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek' diyerek hakarette bulunduğu gerekçesiyle acılı anne Şefika Gültekin hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek, anne Gültekin hakkında kamu davası açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Tutuklanan Mertcan Avcı, daha sonra yapılan itiraz üzerine adli kontrol tedbiri konularak tahliye edildi.

ACILI ANNEDEN DURUŞMADA HAKARET Türkiye'de gündem olan vahşi cinayetle ilgili Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 14 Şubat'ta görülen davanın 10'uncu duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Cemal Metin Avcı'ya, acılı anne Şefika Gültekin, "Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek' diyerek hakarette bulunup, tehdit etti. Bu ifadeler duruşma tutanağında da yer aldı. İDDİANAME HAZIRLANDIPınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'in söylediği bu sözler üzerine hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Sevcan Erciyas tarafından hazırlanan iddianamede, Şefika Gültekin'in eyleminin duruşma tutanağı ile doğrulandığı, olayın duruşma salonunda gerçekleştiği, Cemal Metin Avcı'nın şüpheliden şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı. 4 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İSTENDİİddianamede, anne Gültekin'in alınan ifadesinde, Pınar'ı öldürmesinin psikolojik etkileri nedeniyle söylediklerini hatırlamadığını ifade ettiği bilgisi yer aldı. Ancak; taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığı, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte olduğuna dikkat çekilen iddianamede Şefika Gültekin'in 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edilerek, duruşmanın 10 Ekim tarihinde görülmesine karar verildi. AV. EPÖZDEMİR: MANİDAR VE DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Kızları hunharca katledilmiş ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller ortadayken, faillere gerekli cezayı veremeyen yargının acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip, Şefika Gültekin hakkında kamu davası açması, manidar ve düşündürücüdür. Bu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi.


Pınar Gültekin'in annesi hakkında dava açıldı
Pınar Gültekin'in annesi hakkında dava açıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin'in annesi hakkında dava açıldı - Son Dakika


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