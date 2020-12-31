Pınar Gültekin'in babası: "Beni arayan Muğla Milletvekili Süleyman Girgin" - Son Dakika

Pınar Gültekin'in babası: "Beni arayan Muğla Milletvekili Süleyman Girgin"

31.12.2020 17:35
Pınar Gültekin'in babası:

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li milletvekilinin kendini davadan vazgeçmesi yönünde aradığı iddiası ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li milletvekilinin kendini davadan vazgeçmesi yönünde aradığı iddiası ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Gültekin, "Ne kadar para istersen veririz yeter ki davadan vazgeç, zaten kamu davası sürüyor dediler" şeklinde konuştu.

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in acılı babası Sıddık Gültekin CHP'li milletvekilinin kendini davadan vazgeçmesi yönünde aradığı iddiası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acılı baba Sıddık Gültekin, "Arkadaşlar ben bu açıklamayı ayın 4'ünde mahkeme önünde yapacaktım. Ama maalesef çıkan yanlış haberlerden dolayı mecbur kaldım. Bugüne kadar da sessiz kaldım. Ayın 16'sında kızım diri diri Muğla'da yakıldı ayın 23'ünde telefonum çaldı. Telefonu açtım Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerinde bulundu, taziyeden sonra 'davadan vazgeç' dedi. 'Kamu davası zaten devam ediyor. Biz senin yanındayız ne gerekiyorsa yapacağız' dedi" şeklinde konuştu.

Olayı gerçekleştiren caninin annesinin CHP'de ilçe başkanı olduğunu olaydan sonra istifa ettiğini aktaran baba Gültekin, "Söylediklerim harfi harfine doğrudur, söylediğim tüm cümleler doğrudur. Kabul etmedim, kızınız olsa acaba siz kabul eder miydiniz dedim ve telefonu kapattım. Bir buçuk 2 dakika sürmedi görüşmemiz. Telefonla beraber olayı da kapattım. Kızımın taziyesinden 20 gün sonra Hizan CHP İlçe Başkanı Aydın Sadık beyefendi akrabalarımı, arkadaşlarımı devreye soktu. Bana ulaştılar. İlk önce inanmadım. Dedim ki sizi kim aradı. Süleyman Girgin'in aradığını söylediler. Beni arayan kişi ile onu arayan kişinin aynı olduğunu gördüm. 'Ne kadar para istersen veririz yeter ki davada vazgeç zaten kamu davası sürüyor' dediler. Benim kızıma Muğla'da çok iftiralar atıldığı için, canım pahasına da olursa İstanbul tapusunu verseler bile ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar nereye giderse gitsin ben zaten yaşayan bir ölüyüm bu yüzden davadan vazgeçmedim. Ondan sonra ben İstanbul'a geldim yine 1-2 sefer aradı" dedi.

"Neden yalan atayım, hiçbir siyasi bir çıkarım mı var"

Haberlerde hakkında yalan attığına ilişkin iddialara yönelik baba Gültekin, "Ben neden yalan atayım, siyasi bir çıkarım mı var? Zaten acılı bir babayım zaten derdim ile uğraşıyorum. Burada bütün Türkiye kamuoyuna söylüyorum. Bu haberlere çok üzülüyorum. Ben neden iftira atayım ben hiçbir siyasi partiye üye değilim. İftira atmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisine de mal etmiyorum. Ben kişiler üzerinden konuşuyorum. Daha sonra Veli Ağbaba beni aradı. Veli Ağbaba'ya da aynısını söyledim. İsmi de söyledim. Sonra Özgür Özel bey aradı aynısını ona da söyledim. Haber çıkmadan bir gün önce Hizan CHP İlçe Başkanını görevden alıyorlar. Özgür Özel bey 'gerekeni yapacağız, partimizin içinde böyle insanları kabul etmiyoruz' dedi. Sonra bana sonuna kadar yanındayız davayı da takip edeceğiz dedi. Diyelim ki ben yalan atıyorum, bir ilçe başkanı niye yalan atsın neden Uğur Sefer arasın şimdi. Bazı insanları parasına malına güveniyor. Benim kızım satılık değil. Gerçekten bu kabul edilecek bir şey de değil. Bir insanı öldüreceksin parayla insanları bağlayacaksın. Böyle bir şey kabul edilemez. Türkiye'de kadın cinayeti yaşanmasın ve herkesin de bütün Türkiye'nin de arkamda olduğunu ben hissediyorum" dedi. - İSTANBUL

Pınar Gültekin'in babası: Beni arayan Muğla Milletvekili Süleyman Girgin
Pınar Gültekin'in babası: Beni arayan Muğla Milletvekili Süleyman Girgin
Pınar Gültekin'in babası: Beni arayan Muğla Milletvekili Süleyman Girgin

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Girgin, Pınar Gültekin, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin'in babası: 'Beni arayan Muğla Milletvekili Süleyman Girgin' - Son Dakika


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