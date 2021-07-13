Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'den "Neler Oluyor Hayatta" ya özel açıklamalar....
13.07.2021 15:43
Kanal D'nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına bugün Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin telefonla bağlanarak mahkemede yaşananları anlattı.
Kanal D'nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına bugün Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin telefonla bağlanarak mahkemede yaşananları anlattı. Gültekin "İki duruşmada her şey bitti. Sanıklar, cani dinlendi. Kamuoyunun desteğini düşürmek için mahkemeyi uzatmaya çalışıyorlar." iddiasında bulundu. Avukatlarının "reddi hakim" taleplerinin reddedilmesi hakkında açıklama yapan baba "Tükiye'nin en iyi avukatlarından biri bizim davamıza bakıyor. Bu dava böyle kapanacak mı?" sözleriyle sitem etti. Mahkemeden atılmasına ilişkin yaşananlar hakkında ise; " Aynı konuyu beş seferdir tekrar ediyorlar. Kızım diri diri yakılmış, avukatı yaşananlar iftiradır diyor. Ben de buna karşı çıktım. Saygısızlığım olmadı, beni mahkemeden çıkardılar." dedi. "İyi hal indirimi almak için özür diliyor ama deliller ortada" diyen acılı baba sitem etti.
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