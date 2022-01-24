Pınar Gültekin'in diri diri yakılarak öldürüldüğü resmen kayıtlara geçti - Son Dakika

2020 Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in ölümü ile ilgili olarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yazılan otopsi raporunda "Mevcut verilerle kişinin hayatta iken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği oy birliği ile ek mütalaa olunur" şeklinde rapor tanzim edildi.

"PINAR GÜLTEKİN DİRİ DİRİ YAKILMIŞ"

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen 9'uncu duruşmasına hava muhalefeti nedeniyle aile katılmazken, aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir de katılmadı. Duruşma öncesi Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kuruluna Pınar Gültekin'in ölümü ile ilgili yazılan müzekkeresine cevap geldi. Pınar Gültekin'in aile Avukatı Rezan Epözdemir, "Pınar Gültekin diri diri yakılmış. Yani canavarca hisle öldürme var" dedi.

PINAR GÜLTEKİN OLAYI NEDİR?

21 Temmuz 2020'de soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını ve üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı.