Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı
08.10.2020 12:31
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.
İddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Son Dakika Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor Yeni doğum yapan eşini hasta yatağında bıçaklayan eşe 18,5 yıl hapis cezası verildi Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin detayları belli oldu Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu