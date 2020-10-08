Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı

08.10.2020 13:51
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı, System.String[]

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesi önünde gazetecilere, cinayetin tek başına işlenemeyeceğini, cinayet işlenirken veya suç delilleri gizlenip, değiştirilirken mutlaka başkaca faillerin olduğunu ısrarla iddia ettiklerini hatırlattı.

Gelinen noktada, cinayetin çok planlı, programlı olduğunu, tasarlama olgusunun sabit olduğunu, canavarca hisle eziyet çektirerek işlendiğinin çok açık olduğunu aktaran Epözdemir, Cemal Metin Avcı'nın kardeşi de suç delillerini gizlemek, yok etmek ve değiştirmekten tutuklandığını hatırlattı.

"İddianame iki şüpheli bakımından hazırlandı, üç şüpheli hakkında takipsizlik verildi"

Başsavcılık makamının soruşturmasını tamamladığını anlatan Epözdemir, şunları kaydetti:

"İddianamenin kabulüyle soruşturmanın gizliliği ortadan kalkmış oldu. Başsavcılık makamınca iddianamede, canavarca hisle ve eziyet çektirerek Cemal Metin Avcı'nın bu cinayeti işlediği, kasten nitelikli öldürme fiilinin sabit olduğundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle dava açılmış. Diğer şüpheli Mertcan Avcı hakkında da suç delillerini gizlemek, yok etmek ve değiştirmek suçundan 5 yıla kadar hapis istemli bir dava açılmış. Duruşma günü 9 Kasım'da saat 10.30'da olacak."

Epözdemir, iddianamenin iki şüpheli bakımından tanzim edildiğini, diğer 3 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verildiğini dile getirdi.

"İddiamız bu cinayetin asla tek başına işlenemeyeceği"

Takipsizlik kararının hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu düşündüklerini anlatan Epözdemir, bununla ilgili hukuki mekanizmalara başvurduklarını, itiraz haklarını kullandıklarını bildirdi.

Epözdemir, şüphelilerin babası, annesi ve ortağı bakımından suç delillerini gizlemek, yok etmek ve değiştirmek eylemiyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Cinayet mahalinde, cinayet saatinde ve ceset oradayken, şüphelilerin kullandıkları araçlar, aynı marka, model, renk olan benzer araçlar MOBESE kayıtlarında görünüyor. Fakat kolluk tarafından MOBESE kayıtları çok eski olduğu için plakalar net olarak tespit edilemiyor. Benzer araçlar şeklinde ifade edilmiş. Bize göre, şüphelilerin kullandığı sabit olan araçların orada aynı saatte görülmesi hayatın olağan akışına, mantık, fizik kuralların aykırıdır. Karara bu yönüyle itiraz ettik. Evde de dört erkek bir kadına ait örnekleri var. Bilirkişi raporunda kadın ile bir erkeğin anne oğul olduğu söyleniyor. Aslında biliyorsunuz 2 kişi tutuklu. Bizim iddiamız, bu cinayetin asla tek başına işlenemeyeceği, başkaca faillerin de olduğunu düşünüyoruz. Sadece kardeş değil. Sigara izmaritindeki DNA'lar sorulduğunda '20 Temmuz'da akşam eve gittik' diyorlar. Ne hikmetse saatte söylüyorlar. Evde temizlenmiş. Fakat 20 Temmuz'da şüpheli Cemal Metin Avcı, suçu kabul etmemiş, bağ evinden de bahsetmemiş. Diğer şüphelileri acaba cinayet mahalline gitmeye götüren motivasyon nedir? Tanık da tüm şüphelilerin bir arada planladığını, yaptığını söylüyordu."

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı Yeni doğum yapan eşini hasta yatağında bıçaklayan eşe 18,5 yıl hapis cezası verildi Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas Financial Times: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor         
13:12
Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı         
12:26
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin detayları belli oldu Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin detayları belli oldu         
11:29
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı         
00:18
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim         
20:27
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 14:17:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei