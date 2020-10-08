Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı
08.10.2020 14:09
Adliye detayı -Avukat Epözdemir'in açıklaması Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Adliye detayı
-Avukat Epözdemir'in açıklaması
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Son Dakika Hostesin cinsel organı ve sütyeninin arasından 465 bin dolar değerinde eroin çıktı Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi