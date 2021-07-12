Üye Girişi
Pınar Gültekin'in katil zanlısı, hakim karşısında (2) - Son Dakika

Pınar Gültekin'in katil zanlısı, hakim karşısında (2)

12.07.2021 15:53
Pınar Gültekin'in katil zanlısı, hakim karşısında (2), System.String[]

'REDDİ HAKİM' TALEBİ REDDEDİLDİPınar Gültekin cinayetiyle ilgili Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'REDDİ HAKİM' TALEBİ REDDEDİLDİ

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, babası Sıddık Gültekin ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma, yoklamayla başladı. 3'üncü Adli Tıp İhtisas Kurumu tarafından gelen raporun dosyaya eklenmesine, bir önceki duruşmada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in 'reddi hakim' talebinin reddine karar verildi.

MAHKEME BAŞKANININ DAVADAN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİAvukat Epözdemir, savunmasında, "Yaşarken yakıldığı eylem var. Raporla bu tespit edildi. 5'inci celsedeyiz. Mahkeme bir türlü ilerlemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılan müzekkere yazısı mahkemeye ne gibi bir katkı sağlayacak? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Davaya bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Bu suç tek başına işlenemez. Aile yakınlarının cinayetin işlendiği eve gitmesinin nedeni, suç delillerini ortadan kaldırmaktır. Mahkeme başkanının bu davadan çekilmesini istiyorum. Adil değilsiniz ve adil de görünmüyorsunuz" dedi.TEPKİ GÖSTEREN BABA SALON DIŞINA ÇIKARILDICemal Metin Avcı'nın avukatının savunması sırasında, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, oturduğu yerden bir anda ayağa fırladı. Baba Gültekin, "Diri diri yakıp öldürmüş, siz hala neyi savunuyorsunuz ? Yazıktır, günahtır" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Mustafa Güneş, Sıddık Gültekin'in salondan çıkarılmasına karar verdi.'KEŞİF ANINDA İYİ Kİ VİDEO KAYDI YAPILDI'Sanık Cemal Metin Avcı, "Adli Tıp Kurumu raporuna kesinlikle katılmıyorum. Benim ilk yardım belgem var. Kişinin öldüğünü zaten kontrol etmiştim. Çok pişmanım. Keşke bunlar olmasaydı. Olayın ortaya çıkmasını ben sağladım. Olayların doğrusunu anlattım. Keşif anında iyi ki video kaydı yapıldı. 165 kilogramlık varili tek başıma kaldırdığım ortadadır. Varili orada kaldırmasaydım daha nelerle suçlanacaktım bilmiyorum. Adalete güveniyorum. Sağlıklı bir yargılama olacağına inanıyorum. Pişmanım" diyerek ağladı.ARA KARARINI VERİP, DURUŞMAYI ERTELEDİ

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, duruşmaya verilen 5 dakikalık arada tekrar duruşma salonuna giren Sıddık Gültekin'i Mahkeme Başkanı'nın tekrar dışarı çıkarmak istemesine, 'Yanlış yapıyorsunuz. Suçsuz bir insanı dışarı çıkartamazsınız' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle Gültekin ile Çepni'yi de polis eşliğinde salondan çıkardı. Ardından Mahkeme Başkanı ara kararını açıkladı. İstanbul 3'üncü İhtisas Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi örneğinin bir nüshasının gönderilmesinin talep edilmesine, adliye binasındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin'in katil zanlısı, hakim karşısında (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor 21:32 Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı 21:18 Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 20:58 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı 20:35 Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi 20:09 Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi 19:39 Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi
Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var 18:58 Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var Cani koca, oğlunun gözü önünde karısını kafasından vurarak öldürdü 18:46 Cani koca, oğlunun gözü önünde karısını kafasından vurarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi         
21:43
Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti         
21:22
Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz         
21:06
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı         
20:40
Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı         
20:18
Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor         
19:43
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu         
19:11
Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti         
18:51
Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı         
18:17
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var         
18:07
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak         
17:23
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 22:11:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Gültekin'in katil zanlısı, hakim karşısında (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement