Pınar Gültekin'in katil zanlısına haksız tahrik indirimi uygulanmasına tepki - Son Dakika
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Pınar Gültekin'in katil zanlısına haksız tahrik indirimi uygulanmasına tepki

28.06.2022 21:11

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "haksız tahrik indirimi" ile 23 yıla indirilmesine tepki gösteren bir grup kadın, "adalet nöbeti" başlattı.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "haksız tahrik indirimi" ile 23 yıla indirilmesine tepki gösteren bir grup kadın, "adalet nöbeti" başlattı.

Menteşe Kadın Platformu adıyla Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar adına açıklama yapan Dilek Bulut, iki yıldır takip ettikleri davanın sonucunun herkese büyük bir hayal kırıklığı ve şok yaşattığını söyledi.

Pınar'ın vahşice öldürüldüğünü belirten Bulut, ağır tahrik indirimi ile 23 yıl ceza alan katilin 13 yıl sonra cezaevinden çıkacağını ileri sürdü.

Bu kararı protesto ettiklerini dile getiren Bulut, Pınar Gültekin'in öldürüldüğü 16 Temmuz'a kadar, her pazartesi 18.30'da Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelerek "adalet nöbeti" tutacaklarını bildirdi.

Adaletin yerini bulmasını istediklerini kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

"Bugün burada olmamızın nedeni açıklanan gerekçeli karardır. Gerekçeli karar, gerçekten bir kadının hayatının ne kadar önemsiz olduğunu, ahlak kuralları ile nasıl yargılandığını, yani 'Kadın cinayetlerinde asla indirim yapılamaz' maddesinin bir davada nasıl kullanılmadığını gördük. Bunu protesto ediyoruz. 16 Temmuz'a kadar her pazartesi burada olacağız."

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların ise beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin'in katil zanlısına haksız tahrik indirimi uygulanmasına tepki - Son Dakika

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