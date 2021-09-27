Üye Girişi
Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika

Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor

27.09.2021 12:56
Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor, System.String[]

MUĞLA'da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılanmasına bugün devam edilecek.

MUĞLA'da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılanmasına bugün devam edilecek. Cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın duruşmada sanık olarak savunma yapacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. 21 Temmuz 2020'de soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını ve üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan mahkemece tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyalinden ağabeyi ile aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da mahkemece tutuklandı. 15 Şubat 2021'deki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.Pınar Gültekin'in ailesi, avukatları Dr. Avukat Rezan Epözdemir aracılığıyla sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Pınar Gültekin cinayetini soruşturan Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti.Avukat Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı'nca kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı bozarak 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesine karar verdi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler baba Selim Avcı, anne Ayten Avcı ve tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. Avukat Epözdemir, Avcı'nın boşandığı eşi Eda Karagün'ün 3'üncü duruşmada verdiği çelişkili ifadelerin iddianamede yer aldığını hatırlatarak Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin de bozma kararını göz önünde bulundurarak şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ettiğini açıkladı.

Cemal Metin Avcı, bugün 6'ncı kez hakim karşısına çıkacak. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde öğleden sonra başlayacak duruşma öncesinde Muğla Adalet Sarayı önünde polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Duruşmayı Gültekin'in ailesinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve kadın dayanışma gruplarının da takip etmesi bekleniyor. Cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten ve babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın sanık olarak savunmalarının alınacağı belirtildi.


- Muğla
Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor
Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor
Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor
Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Yargıtay, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muslera'nın fidan bağışlama sözü havada kaldı! Tecrübeli kaleci bu sezon her maç gol yiyor 13:30 Muslera'nın fidan bağışlama sözü havada kaldı! Tecrübeli kaleci bu sezon her maç gol yiyor 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 12:35 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı 12:18 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi 11:57 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar 11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı 11:17 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Çuvala koyup deniz atmışlar 11:09 El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Çuvala koyup deniz atmışlar Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı 10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
12:54 Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı
12:34 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı
12:30 Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı
12:29 Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları
12:17 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu
12:09 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün
12:05 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu
11:58 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı
11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar
Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Meclis'e girmeye hak kazandı Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Meclis'e girmeye hak kazandı         
13:36
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
Çin'de Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı         
12:31
İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu         
12:06
Çin çocukların video oyunu oynamasına yasak getirdi! Haftada 3 saatleri var Çin çocukların video oyunu oynamasına yasak getirdi! Haftada 3 saatleri var         
11:47
Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı         
11:23
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı         
11:15
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı         
10:54
Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak         
10:38
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, tamı tamına 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, tamı tamına 7 milyon TL kazanacak         
08:35
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 13:45:46. #1.11#
SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement