Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (3) - Son Dakika

SANIKLAR SALONA GELDİ

Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu olarak yargılanan Cemal Metin Avcı'nın, ek iddianameyle birlikte dosyaya sanık sıfatıyla müdahil olan annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün duruşmanın yapılacağı Muğla Adliye Sarayı'na geldi. Kimlik tespitinin ardından sanıklar içeriye alındı.

Tolga TAHÇI - Cavit AKGÜN/ MUĞLA,