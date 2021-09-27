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Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (4) - Son Dakika

Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (4)

27.09.2021 15:59
Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (4), System.String[]

DOSYA BİRLEŞTİRİLDİMuğla'da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Muğla'da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü 6'ıncı duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, babası Sıddık Gültekin ile cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında ek iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma yoklamayla başladı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanıklar haklarında hazırlanan iddianamenin Avcı'nın yargılandığı dosyayla birleştirilmesine karar verildi. Böylece dosyada sanık sayısı 6'ya çıkmış oldu. Mahkemeye heyetince, 4 sanığın çapraz sorgu ile savunmalarının  alınmasına karar verildi.

'CEMAL ÇOK TEDİRGİNDİ, YEMEK YEMİYORDU, TERLİYORDU'Avcı'nın boşandığı eşi Eda Karagün, suçlamaları reddederek şunları söyledi: "Cemal'in yaptığı suçla benim hiçbir alakam yok. Aldatılan taraf benim. 4,5 yaşında kız büyütüyorum. Koruma talebinde bulunuyorum. Avukatımdan, Cemal'in rahmetli kızla ilişkisini öğrendim. Olaydan önce ilişkileri olduğunu bilmiyordum. Cemal, son zamanlarda bağ evinde çok zaman geçiriyordu. Bar işletiyorduk. Temizlik yapmaya, içki almaya gittiğini söylüyordu. Cinayet daha ortaya çıkmadan, Cemal çok tedirgindi. Yemek yemiyordu, iştahtan kesildi. Eve geldiği zaman terliyordu. Kafamdaki yapbozları birleştirdim. Bağ evine gittiğimizde temizlik yapıldığını, halıların yerlere serildiğini, kapıların silindiğini fark ettim."'KOKOREÇ YAKTIĞINI SÖYLEDİ'Sanık baba Selim Avcı ise Eda Karagün'ün, bağ evine tek başına gitmek istediğini anlatarak "Onu yalnız bırakmak istemedik. Hep beraber bağ evine gittik. Orada 20 dakika durduk. Eşim ve ortağım sigara içti. Cemal, olay günü beni arayıp kayıp olan kız nedeniyle jandarmanın kendisinin ifadesini alacağını söyledi. Mertcan ile telefonda görüşmemizde, ağabeyinin bağ evinde bozuk kokoreçleri yaktığını söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Duruşma, sanık Ayten Avcı'nın savunması ile davam ediyor.

Cavit AKGÜN - Tolga TAHÇI/  MUĞLA


Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (4) - Son Dakika
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