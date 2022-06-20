Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı - Son Dakika
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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı

20.06.2022 18:53

Pınar Gültekin cinayetinde karar açıklandı. Pınar'ı vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verildi. Karara birçok kişi tepki gösterirken katilin avukatının ifadesi ise tepkileri daha da arttırdı. Adli Tıp raporunda Gültekin'in diri diri yakıldığı tespit edilmiş olmasına rağmen, müvekkilinin canavarca hisle cinayet işlemediğini savunan avukat, "Maktülün hareket etmediğini anlayınca gidip benzin alıp yakmıştır, amacı suç delillerini gizlemektir." dedi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 13. duruşmada karar açıklandı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu davada katil Cemal Metin Avcı'ya uygulanan haksız tahrik indirimi tepki çekti.

"CİNAYETİ TASARLAMADIM"

Karar davasında son sözü sorulan sanık Cemal Metin Avcı, pişman olduğunu belirterek, cinayeti tek başına işlediğini söyledi. Karşı tarafın iddialarının gerçeği yansıtmadığını, cinayeti tasarlamadığını savunan Avcı, maktulün kendisini ailesiyle tehdit ederek yüklü miktarda para aldığını bunun da dekontlarının mevcut olduğunu öne sürdü. Geçmişinin çok temiz olduğunu ve sabıka kaydının olmadığını savunan Avcı, mahkemeden son isteğinin adaletin doğru tecelli etmesi olduğunu dile getirdi.

CEZASI 23 YILA DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi. Yargılanan tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.

AVUKATIN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Tüm Türkiye açıklanan karara tepki gösterirken, katil Cemal Metin Avcı'nın avukatının yaptığı savunma pes dedirtti. "Müvekkilim durup dururken gideyim şu Pınar'ı öldüreyim dememiştir." diyen avukat, müvekkilinin canavarca cinayet işlemediğini savundu.

"AMACI SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEMEKTİR"

Avukat, "Müvekkil, canavarca hisle hareket etse başka türlü öldürürdü ellerini bağlayarak vs şekilde öldürürdü ama müvekkil, maktül hiç hareket etmediğini anlayınca gidip benzin alıp yakmıştır, amacı suç delillerini gizlemektir. Adalet tecelli etsin deniyor ama müvekkilim itiraf edip cesedin yerini gösterdiği için bu aşamaya gelinmiştir yoksa maktulün cesedinin bulunması mümkün değildi." savunmasında bulundu.

PINAR'I DİRİ DİRİ YAKMIŞTI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde kaybolmuş, beş gün sonra, 21 Temmuz günü de Gültekin'in cesedi ormanlık bir alanda bulunmuştu. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kameralarından teşhis edilen şüpheli Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı. Avcı, 27 yaşındaki Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini varile koyup yaktığını ve üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Olayla ilgili olarak Adli Tıp tarafından hazırlanan raporda ise Pınar Gültekin'in diri diri yakıldığı ortaya çıktı. Raporda, "Mevcut verilerle kişinin hayattayken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği oybirliğiyle mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.

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Pınar Gültekin, Metin Avcı, Adli Tıp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı - Son Dakika
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