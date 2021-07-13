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Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu - Son Dakika

Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu

13.07.2021 09:53

Pınar Gültekin cinayetin 5'inci duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanık Mertcan Avcı katıldı. Savunmasında her yolu deneyen Cemal Metin Avcı, duruşma salonunda ağlayarak savunma yaptı. Avcı, Pınar'ı canlı canlı yaktığı iddialarına karşı çıkarak "Adli Tıp Kurumu raporuna kesinlikle katılmıyorum. Benim ilk yardım belgem var. Kişinin öldüğünü zaten kontrol etmiştim." açıklamasında bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27) , 16 Temmuz günü kaybolmuştu. Yaoılan soruşturma sonucu 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı, kan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı.

"REDDİ HAKİM" TALEBİ REDDEDİLDİ

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, babası Sıddık Gültekin ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma, yoklamayla başladı. 3'üncü Adli Tıp İhtisas Kurumu tarafından gelen raporun dosyaya eklenmesine, bir önceki duruşmada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in 'reddi hakim' talebinin reddine karar verildi.

MAHKEME BAŞKANININ DAVADAN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Avukat Epözdemir, savunmasında, "Yaşarken yakıldığı eylem var. Raporla bu tespit edildi. 5'inci celsedeyiz. Mahkeme bir türlü ilerlemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılan müzekkere yazısı mahkemeye ne gibi bir katkı sağlayacak? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Davaya bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Bu suç tek başına işlenemez. Aile yakınlarının cinayetin işlendiği eve gitmesinin nedeni, suç delillerini ortadan kaldırmaktır. Mahkeme başkanının bu davadan çekilmesini istiyorum. Adil değilsiniz ve adil de görünmüyorsunuz" dedi.

TEPKİ GÖSTEREN BABA SALON DIŞINA ÇIKARILDI

Cemal Metin Avcı'nın avukatının savunması sırasında, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, oturduğu yerden bir anda ayağa fırladı. Baba Gültekin, "Diri diri yakıp öldürmüş, siz hala neyi savunuyorsunuz ? Yazıktır, günahtır" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Mustafa Güneş, Sıddık Gültekin'in salondan çıkarılmasına karar verdi.

"KEŞİF ANINDA İYİ Kİ VİDEO KAYDI YAPILDI"

Sanık Cemal Metin Avcı, "Adli Tıp Kurumu raporuna kesinlikle katılmıyorum. Benim ilk yardım belgem var. Kişinin öldüğünü zaten kontrol etmiştim. Çok pişmanım. Keşke bunlar olmasaydı. Olayın ortaya çıkmasını ben sağladım. Olayların doğrusunu anlattım. Keşif anında iyi ki video kaydı yapıldı. 165 kilogramlık varili tek başıma kaldırdığım ortadadır. Varili orada kaldırmasaydım daha nelerle suçlanacaktım bilmiyorum. Adalete güveniyorum. Sağlıklı bir yargılama olacağına inanıyorum. Pişmanım" diyerek ağladı.

ARA KARARINI VERİP, DURUŞMAYI ERTELEDİ

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, duruşmaya verilen 5 dakikalık arada tekrar duruşma salonuna giren Sıddık Gültekin'i Mahkeme Başkanı'nın tekrar dışarı çıkarmak istemesine, 'Yanlış yapıyorsunuz. Suçsuz bir insanı dışarı çıkartamazsınız' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle Gültekin ile Çepni'yi de polis eşliğinde salondan çıkardı. Ardından Mahkeme Başkanı ara kararını açıkladı. İstanbul 3'üncü İhtisas Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi örneğinin bir nüshasının gönderilmesinin talep edilmesine, adliye binasındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Adli Tıp, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu - Son Dakika
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