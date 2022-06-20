Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşi bir şekilde öldüren katil Cemal Metin Avcı ile kardeşi, annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı hakim karşısına çıktı. 13'üncü duruşma Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar açıklandı. Mahkeme Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimi ile 23 yıla indi. Mahkeme tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verdi

ACILI BABA KARARA İSYAN ETTİ

Dava sonrası mahkeme önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, verilen cezayı az bulduğunu belirterek "Şimdi, ne söyleyeceğimi gerçekten şaşırdım. 2 senedir mücadele veriyoruz. Maalesef bu Ramazan'ın son haftasında sayın Cumhurbaşkanı, kadın cinayetleri sahiplerine, anne ve babalara bir iftar yemeği verdi, biz de katıldık. Kadınların üzerindeki şiddetle ilgili yeni bir reform yapacaklarını söylediler. Hiçbir suçun cezasız kalmayacağını söylediler. Ama maalesef, baştan sona kadar beklediğim buydu. Fazla bile ceza verdi, hiç önemli değil. Kızım gittikten sonra içerde olmuş dışarda olmuş ne yazar?" ifadelerini kullandı.

"İKİ SENEDİR BOŞA GİDİP GELDİK"

Açıklamasının devamında 2 senedir boşa gidip geldiğini belirten Baba Gültekin, "Ben buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum, bütün kadınlara sesleniyorum. Yarın ne olacak? Benim hesabımı yarın kim verecek? Başka bir şey söylemiyorum. Bir baba olarak iki senedir boşa gidip geldik, ben biliyordum. Karşı taraf güçlü, parasal maddiyat olarak güçlü. Biz her şeyi baştan biliyorduk, maalesef öyle de oldu. Ben artık bu ülkede adalet beklemiyorum" dedi.

ANNE ŞEFİKA GÜLTEKİN: BENİM KIZIMI DİRİ DİRİ YAKTILAR

Öte yandan Pınar Gültekin'in annesi, Şefika Gültekin de dava sonrası düşüncelerini aktardı. Gültekin, dava süreci boyunca avukatlarının verdiği çabaya teşekkür ettiğini söyleyerek, "Hak hukuk adalet bu değil. Ben Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na sesleniyorum. Rica ediyorum, adalet bu değil. Benim kızımı diri diri yaktılar. Herkes gördü, dünya biliyor ne kadar ceza almış? Bu böyle olmaz. Biz kabul etmiyoruz" dedi.