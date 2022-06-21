Pınar Gültekin'in katiline tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti! Karara hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davanın dün yapılan duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı dün önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından da 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak cezası 23 yıl hapse düşürülmüştü. Mahkemenin verdiği bu karar, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gültekin ailesi tarafından istinafa taşındı.

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ"

Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Pınar Gültekin ile ilgili hukuk garabeti mahiyetindeki bu karara, bugün itibariyle hem katılan vekili olarak biz hem de esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların cezalandırılmasını talep eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdinde itiraz etti. Yargılamanın safahatı sırasında, mahkemenin tarafsızlığına halel geldiğinden bahisle üç defa reddi hakim istedik, tamamı reddedildi. İtiraz ettik, itirazlarımız reddedildi. Mahkeme heyeti hakkında HSK'ya şikayet dilekçesi verdik, hiç bir tasarrufta bulunulmadı.

Birçok duruşmada ve nihai olarak da dünkü duruşmada, müvekkiller ve biz, mahkemenin adalet dağıtmaktan uzak olduğu, hakkaniyeti tesis edemeyeceği ve tarafsız olmadığını vurguladık ve duruşma tutanaklarına geçirdik. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız, hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararın kanun yolu aşamalarında düzeleceği ve adaletin tecelli edeceğini umut ediyoruz."

CEZAYA TEPKİ YAĞIYOR

Öte yandan Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesine, siyasetçisinden sanatçısına, kadın derneklerinden gazetecilere kadar birçok isimden tepki yağdı. Pınar'ın acılı ailesi de dün adliye önünde verilen kararın adaletli olmadığını söyledi.