Pınar Gültekin'in katiline yapılan haksız tahrik indirimi sonrası acılı baba konuştu: İsyanım çok büyük olacak
20.06.2022 17:37
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i varil içerisinde diri diri yakarak üzerine beton döken katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl yıl hapis cezası verildi. Pınar Gültekin babası Sıddık Gültekin karara isyan ederek, "Bir üniversite öğrencisini diri diri yakan birine 23 yıl ceza veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Beni anlayan bir kişi var mı bu ülkede? Ben artık isyan ediyorum, isyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes tarafından konuşulacak" dedi.
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20.06.2022 17:44:19. #1.11#
SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katiline yapılan haksız tahrik indirimi sonrası acılı baba konuştu: İsyanım çok büyük olacak - Son Dakika