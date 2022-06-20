Pınar Gültekin'in katiline yapılan haksız tahrik indirimi sonrası acılı baba konuştu: İsyanım çok büyük olacak - Son Dakika
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Pınar Gültekin'in katiline yapılan haksız tahrik indirimi sonrası acılı baba konuştu: İsyanım çok büyük olacak

20.06.2022 17:37
Pınar Gültekin'in katiline yapılan haksız tahrik indirimi sonrası acılı baba konuştu: İsyanım çok büyük olacak

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i varil içerisinde diri diri yakarak üzerine beton döken katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl yıl hapis cezası verildi. Pınar Gültekin babası Sıddık Gültekin karara isyan ederek, "Bir üniversite öğrencisini diri diri yakan birine 23 yıl ceza veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Beni anlayan bir kişi var mı bu ülkede? Ben artık isyan ediyorum, isyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes tarafından konuşulacak" dedi.

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Pınar Gültekin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin'in katiline yapılan haksız tahrik indirimi sonrası acılı baba konuştu: İsyanım çok büyük olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katiline yapılan haksız tahrik indirimi sonrası acılı baba konuştu: İsyanım çok büyük olacak - Son Dakika
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