Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (9) - Son Dakika

Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (9)
PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIMuğla'da 5 gün önce ortadan kaybolan Pınar Gültekin'in cesedi, bu sabaha karşı ormanlık alanda bir varilin içerisinde yakılmış ve üzerine beton dökülmüş halde bulunmuştu.
PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Muğla'da 5 gün önce ortadan kaybolan Pınar Gültekin'in cesedi, bu sabaha karşı ormanlık alanda bir varilin içerisinde yakılmış ve üzerine beton dökülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akaryakıt istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Avcı'nın, iki şişe benzin alarak akaryakıt istasyonundan ayrıldığı anlar yer aldı. Gültekin'in son olarak görüldüğü alışveriş merkezindeki görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 10:47 Kaynak: DHA
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