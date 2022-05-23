Pınar'ı öldürdü, 'korkutmak istedim' dedi (2) - Son Dakika
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Pınar'ı öldürdü, 'korkutmak istedim' dedi (2)

23.05.2022 18:17
Pınar'ı öldürdü, 'korkutmak istedim' dedi (2)

BAŞSAVCILIK: 4 KİŞİ GÖZALTINDAIğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Pınar Kızıl'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada 4 kişinin gözaltında alındığını bildirdi.

BAŞSAVCILIK: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Pınar Kızıl'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada 4 kişinin gözaltında alındığını bildirdi. Soruşturmanın titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ifade eden Başaran'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Maktülenin ölü muayene ve otopsi işlemleri titizlikle ve tüm yönleriyle incelenerek tamamlanmış olup, olay sırasında evde bulunan R.K., Y.G., A.A. ve M.A. gözaltına alınarak ifadelerinin alınması işlemi devam etmektedir. Soruşturmaya titizlik ve tüm yönleriyle devam edilmektedir."


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

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