Pınar'ın annesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

Pınar'ın annesi: Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mızdan, kızımın hakkını yerde bırakmasın

Pınar Gültekin Hizan İlçesi'ne bağlı Gayda Köyü'nde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Şefika Gültekin, kızına kıyıpta bir tokat bile atmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı mesaj içinde teşekkür etti. Anne Gültekin, "Cumhurbaşkanımızın takipçisi olmasını istiyoruz. Onun hakkını yerde bırakmasınlar. Sadece Cumhurbaşkanımdan bunu istiyorum. Bunu idam etsinler. Başkada birşey istemiyorum. Benim isteğim bu. Zaten Biliyorum vicdanlı bir Cumhurbaşkanımız var. Allah razı olsun. Hepsi çok ilgilendiler. Ben onun idamını istiyorum. Kızım suçsuz. Ben kızıma kıyıpta bir tokat bile atmadım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mızdan. Hakkını yerde bırakmasın. Onun da eşi ve çocukları var. Allah kimsenin başına getirmesin. Bizim başımıza geldi, Allah kimsenin başına getirmesin. Ben Cumhurbaşkanıma güveniyorum. Onu biliyoruz. Takipçisi olsun" diye konuştu.

Kızını öldürenin tek olmadığını da iddia eden Gültekin. "Ben oraya gittim. Herşeyi biliyorum. Ben kameralara baktım. Tek kişi değil ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanı'mızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı" dedi.

BU ÖLÜLER SON BULSUN

Kızını son yolculuğuna uğurlayan baba Gültekin ise mezarlık çıkışında açıklama yaptı. Baba Gültekin, "İlk başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Muğla Emniyet Teşkilatına, Jandarma ekiplerine teşşekür ediyorum. Gerçekten 4 gün boyunca gece gündüz demeden gözlerimle gördüm çok iyi çalışmaları oldu. ve onlar olmasaydı belki kızımı bir daha bulamayacaktım. Çok üzgünüm. Artık Pınarlar ölmesin memlekette. Gerçekten her kız öğrenciye bir nöbetçi mi koymakmı lazım. Artık Pınarlar, Özgecanlar ölmesin. Bu ölümler son bulsun. Artık bir isyan noktasına gelmiştir. Zaten fark ederseniz tüm şehirlerde kadınlar ayakta yarın erkeklerde bunlara destek verir Türkiye ayaklanır. Biran önce bu iş bitsin. Bu adam bizim yüreğimiz yaktı. ve kendi aielsinin yüreğinide yaktı. Hem kendisine hem bize yaptı. Söyleyecek söz bulamıyorum sözün bittiği yerdeyiz. Türkiye'miz çok güzel bunun değerini bilelim. İnsanlar sevelim. Ölüme son diyelim. Bu kan bitsin" diye konuştu.