PINAR'IN KATİLİ GÜVENLİK GEREKÇESİ BAŞKA CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ - Son Dakika

Pınar'ın öldürüldüğü bağ evinin kapısına asma kilit (2)

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı (32), tutuklu bulunduğu Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Evli ve 1 çocuk babası Avcı'nın yoğunluk güvelik önlemi altında nakil işleminin gerçekleştiği öğrenildi.

PINAR'IN KATİLİNE BOŞANMA DAVASI

Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın, 1 çocuk annesi eşi Eda Avcı'nın pazartesi günü boşanma davası açacağı öğrenildi. Menteşe'nin Akbük mahallesinde balıkçılık yapan Eda Avcı'nın babası Haluk Karagün, konuyla ilgili olarak DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Bu olay kızımı ve bizleri yıktı. Eda şu an sakinleştirici ilaçlar ile ayakta duruyor. Avukatı aracılığıyla pazartesi günü Muğla Adliyesi'ne giderek boşanma davası açacak. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Eda Avcı'nın avukatı Doğukan Uzakgiden ise yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır. Şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum şahıs ile tüm ilişkisinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz" dedi.