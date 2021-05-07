Pınar'ın katili, ifadesinde olay öncesi tüfeği bulduğunu öne sürdü - Son Dakika

Pınar'ın katili, ifadesinde olay öncesi tüfeği bulduğunu öne sürdü

07.05.2021 10:09
Pınar'ın katili, ifadesinde olay öncesi tüfeği bulduğunu öne sürdü, System.String[]

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde pompalı tüfekle rastgele ateş açıp, sokakta oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban'ı gözünden vurarak öldüren Serdar Dündar'ın (19) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde pompalı tüfekle rastgele ateş açıp, sokakta oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban'ı gözünden vurarak öldüren Serdar Dündar'ın (19) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Tanımadığı bir kişinin suç aleti pompalı tüfeği metruk bir binaya bıraktığını, kendisinin de aldığını öne süren Dündar "Arkadaşlarımla buluşmak için yürüdüğüm sırada Pınar'ı kaldırımda gördüm. Bir anda tüfek ateş aldı. Nasıl oldu anlamadım. Korkup kaçtım" dedi.

Olay, 03 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Gümüşgöz Sokak'ta meydana geldi. İftar sonrası kısa dipçik pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan 7'nci sınıf öğrencisi Pınar Kaban'ı sol gözünden vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Pınar Kaban, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Serdar Dündar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Dündar'ın sosyal medya hesabından tüfekle çekilmiş, çok sayıda fotoğrafını paylaştığı görüldü.Pınar Kaban'ın cenazesi ise önceki gün Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. ELİNDEKİ TÜFEĞİN ATEŞ ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜSerdar Dündar'ın polis ve savcılıktaki ifadesine Demirören Haber Ajansı ulaştı. İfadesinde, olayda kullandığı tüfeği, metruk binada bulduğunu iddia eden Serdar Dündar, "Pınar bizim daha önce oturduğumuz yerde alt komşumuzdu. Oradan tanırım. Bugün evde iftar yaptıktan sonra dışarı çıktım. Bisikletimle ağabeyimin yanına giderken, metruk binaya bir kişinin beze sarılı bir şeyle girdiğini gördüm. Biraz bekledim, dışarı çıktığında eli boştu. O ayrıldıktan sonra ben içeri girdim. Bezi açtığımda pompalı tüfek olduğunu gördüm. Onu aldım ve dışarı çıktım. Ağabeyimin yanına gitmekten vazgeçip arkadaşlarıma göstermek için oturduğum sokağa yöneldim. Bu sırada kaldırım üzerinde Pınar'ı gördüm. Yaklaşık 40 metre kalmıştı. Sol elimde bulunan tüfek bir anda ateş aldı. Nasıl oldu anlamadım. Tüfekle oynamıyordum. Bir anda Pınar kanlar içinde yere düştü. Korktum, kaçtım. Eve gittim. Burada ailem bana bağırınca tekrar kaçtım. Sonra ağabeylerimle polisler beni yakaladı. Pınar ile herhangi husumetim yoktur. Pişmanım" dedi. PINAR EN SON ACIKTIĞI İÇİN AİLESİNDEN EKMEK İSTEYECEKMİŞ

Pınar'ı en son gören 12 yaşındaki arkadaşı ise ifadesinde, "Olayın meydana geldiği yerde oturuyorum. Evde otururken kapımız çaldı. Açtığımda arkadaşım Pınar'dı. Bana, 'Babanın telefonunu getirir misin? Tekrar ben yukarı çıkmayayım. Evi arayacağım. Balkondan ekmek atsınlar diyeceğim' dedi. Ben de içeri girdim. Babamın telefonunu aldım dışarı çıkacağım sırada ses duydum. Dışarı çıktığımda Pınar bizim kapının önünde yerde yatıyordu. Bana şaka yaptığını sandım. Ama o sırada yüzünde kanı görünce anne ve babama bağırdım. Onlar da dışarı çıkınca polisi aradılar" dediği belirtildi.


Pınar'ın katili, ifadesinde olay öncesi tüfeği bulduğunu öne sürdü
Pınar'ın katili, ifadesinde olay öncesi tüfeği bulduğunu öne sürdü
Pınar'ın katili, ifadesinde olay öncesi tüfeği bulduğunu öne sürdü
Pınar'ın katili, ifadesinde olay öncesi tüfeği bulduğunu öne sürdü

Serdar Dündar, Yakutiye, oyunlar, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pınar'ın katili, ifadesinde olay öncesi tüfeği bulduğunu öne sürdü - Son Dakika


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