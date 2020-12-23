Pınar Gültekin'in katilinin ifadesi kan dondurdu: Pınar'ı yakarken kardeşine "Kokoreç yakıyorum" demiş - Son Dakika

Pınar Gültekin'in katilinin ifadesi kan dondurdu: Pınar'ı yakarken kardeşine "Kokoreç yakıyorum" demiş

23.12.2020 17:32

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın bağ evinde yapılan keşfinin ardından açıklama yapan Av. Rezan Epözdemir, katil zanlısının Pınar Gültekin'i diri diri yakarken kardeşine "Kokoreç yakıyorum" dediğini söyledi.

Pınar Gültekin'in katli zanlısına cinayetin gerçekleştiği bağ evinde yapılan keşif sonrası Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, keşif detaylarını açıkladı.

Avukat Rezan Epözdemir, olay gecesi Cemal Metin Avcı'nın yanına gelen kardeşinin ne yaptığı sorusuna 'Kokoreç yakıyorum" detayının kendisine de çok garip geldiğini söyledi. Epözdemir, "Dün yapılması planlanan keşif bugün icra edilebildi. Sanıklar getirilemediği için dün itibariyle. Ceza Muhakemesinin 84'üncü maddesine göre bir keşif icrası yapıldı. Sanığa ve sanıklara olayın detayları etraflıca anlatıldı. Bize göre yer göstermeye benzer bir uygulama oldu. Ceza Muhakemesi tekniği açısından. Varili nasıl taşıdığı, nasıl doldurduğu, içerisine nasıl koyduğu, nasıl yaktığı, odunla ve benzinle ondan sonra bu betonu nerede döktüğü, suyu nasıl taşıdı, dereye nasıl götürdüğü bütün bunlar etraflıca canlandırma şekilde anlatıldı. Ama tamamen kerameti kendinden menkul çelişkilerle dolu, cezayı minimize etmek amacıyla ezberle etmiş kurgulanmış bir ifadeler yumağı gördük burada. Tabii olayın koşullarda sağlanamadı. Çünkü biliyorsunuz yanan bir varil getirilemedi. Ağırlık bakımından da ağırlık kütleleri varil en altına bırakıldı. Maktuleyi tersten koyduğunu söylüyor. Daha sonra beton döktüğünü söylüyor. Varildeki ağırlık kütlesi varilin tamamına yayılmış teknik açıdan. Bize göre çok yargılamayı etkileyecek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak bir keşif bulamadık" dedi.

Pınar Gültekin'in katilinin ifadesi kan dondurdu: Pınar'ı yakarken kardeşine 'Kokoreç yakıyorum' demiş

"KOKOREÇ KOKUYORDU"

Keşif esnasında sanık Mertcan Avcı'ya sorular sorulduğunu belirten Av. Epözdemir, olay yerine geldiğinde yananın ne olduğu konusundaki soruya, "kokoreç kokuyordu' dedi. Gidip baktın mı sorusuna ise 'Baktım yanıktı' 'Kokoreçin kokusunu sen bilmiyor musun' diye sorduk. Biliyordum ama kokoreç kokuyordu' dedi. Yani yanan insan vücudunun kokoreç kokusuna benzetti. Cemal Metin Avcı kardeşine maktuleyi diri diri yakarken 'kokoreçleri yakıyorum' demiş. Böyle canice, hunharca, insanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet ve son derece soğukkanlı bir şekilde burada keşif mahallinde de detaylar anlatıldı. Biz Ceza Muhakemesi Kanunu 201'e göre doğrudan soru sorduk sorularımızı da ilettik mahkemeye. Çapraz sorgu kapsamında çünkü genel hükümlere tabi bir uygulama. Ama birçok çelişki var. Yani maktule 1.83 boyunda, 60 santim varil. 1.83 olan maktulün 60 santimlik varil nasıl konuldu, 65 kilo maktulenin ağırlığı 98,66 kilo beton ve varilin ağırlığı totalde 162,5 kilo. Bir kişinin 162,5 kilo kaldırması bize göre mantık ve fizik kurallarına aykırı. Bunu kaldırdığını iddia ediyor" dedi.

Pınar Gültekin'in katilinin ifadesi kan dondurdu: Pınar'ı yakarken kardeşine 'Kokoreç yakıyorum' demiş

"BU CİNAYET TEK BAŞINA İŞLENEMEZ"

Cinayetin tek başına işlenmesinin mümkün olmadığın belirten Epözdemir, "Cinayete yardım eden müşterek failler ve yardım eden sıfatı ile başkaca failleri var. Aynı zamanda suç delilini gizleyen yok eden değiştiren başkaca failler var. Bunların ortaya çıkması adına sonuna kadar hukuki mücadelemizi ortaya koyacağız. Bugünkü çeşit bunu bir defa daha gözler önüne sermiş oldu. Adli raporunda da doktor raporunda sanığın elinde ve avuç içinde hiçbir yanık izi yok. Sıcakken taşıyor, fakat yanık izi yok. Nereden bakarsanız bakın gerçekdışı, ezberlenmiş, kurgulanmış cezayı düşürmeye yönelik bir savunma. Büyük ihtimalle çalıştırılmış bir savunmadan bahsediyoruz. Bu kokoreç detayı bence çok garip oldu. Yanan bir insan vücuduna kokoreç yandığı söyleniyor. Kokoreç kokusu ile yanan insan vücudu kokusunun ayırt edemeyecek kadar pişkin bir ifade vardı. Olay saatinde ne işin vardı diye sorduğumuzda Mertcan Avcı bunu bize ifade edemedi. Özellikle maktuleyi tersten cenin pozisyonunda mı varile soktun, iple mi bağladığını ve maktuleyi tersten varile koyduğunu söyledi. Boğazını sıktığını ve boğduğunu yeniledi. Bunlar bizim için çok garip detaylar oldu" dedi.

Pınar Gültekin'in katilinin ifadesi kan dondurdu: Pınar'ı yakarken kardeşine Kokoreç yakıyorum demiş

Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin, Metin Avcı, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin'in katilinin ifadesi kan dondurdu: Pınar'ı yakarken kardeşine 'Kokoreç yakıyorum' demiş - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Gültekin'in katilinin ifadesi kan dondurdu: Pınar'ı yakarken kardeşine "Kokoreç yakıyorum" demiş - Son Dakika
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