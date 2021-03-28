Pınar Karşıyaka 1 haftada yıkıldı

ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da kulübe dönen Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki iddialı kadrosuyla 2 sezondur yine fırtınalar estiren Pınar Karşıyaka, 1 hafta içinde evinde üst üste 3 kritik mağlubiyetle sarsıldı. Ligde 16 maçta 15 galibiyet aldığı serinin ardından geçen hafta 21 Mart'ta lider Anadolu Efes'e iç sahada 98-89 mağlup olan Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 23 Mart Salı günü Hapoel Holon'a son saniyede dramatik bir teknik faulle 77-76 yenilip 8'li Final'i riske attıktan sonra dün ligde Bursaspor önünde aynı kabusu yaşadı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği son anlarda 1 sayı farkla öndeyken rakip takımdan Shayok'un son saniye basketini savunamayan Kaf-Kaf, geçen yıldan beri ilk kez üst üste 3 yenilgi aldı.

Ligde 2 sezondur ilk kez art arda 2 maç kaybeden yeşil-kırmızılı ekip 26 haftada 20 galibiyette kalıp aylardır oturduğu ikinci sıradaki yerini de riske attı. Kaf-Kaf, bitime 4 maç kala puan tablosunda ikincilik için çekiştiği Fenerbahçe Beko'ya haftaya konuk olacak. Karşıyaka, Bursaspor önünde geçen hafta Anadolu Efes maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıktığı için oynayamayıp Avrupa'da ise testleri negatif sonuçlanınca forma giyen M'Baye'den ligdeki karantinası sürdüğü için yararlanamadı. Takımdaki 5 yabancıdan Kennedy de yine forma giymezken, Antrenör Ufuk Sarıca da dördüncü periyotta itirazlarından dolayı 1 dakika içinde ikinci teknik faulünü alıp sahadan atıldı.