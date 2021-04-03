Son dakika haberi! Galatasaray-Nesibe Aydın maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
03.04.2021 14:06
Son dakika haberlerine göre Galatasaray Kulübü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sarı-kırmızılı ekibin bugün Nesibe Aydın ile yapması gereken play-off yarı final maçının takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sarı-kırmızılı ekibin bugün Nesibe Aydın ile yapması gereken play-off yarı final maçının takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Kadın Basketbol takımı oyuncuları, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucunda iki oyuncuda daha sonuçların pozitif çıktığı bildirildi.
Bu sonuçlarla takımdaki toplam pozitif vaka sayısının 7'ye çıktığı aktarılarak, "Türkiye Basketbol Federasyonunun 'Basketbola Ger Dönüş Protokolü'ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesiba Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
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