Pınar Karşıyaka 2'de 2 peşinde - Son Dakika

Pınar Karşıyaka 2'de 2 peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona Lokman Hekim Fethiye Belediyespor önündeki 92-55'lik farklı galibiyetle baylayan geçen sezonun flaş ekibi Pınar Karşıyaka, yarın Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.

Pınar Karşıyaka 2'de 2 peşinde, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona Lokman Hekim Fethiye Belediyespor önündeki 92-55'lik farklı galibiyetle baylayan geçen sezonun flaş ekibi Pınar Karşıyaka, yarın Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Geçen sezon koronavirüs salgını yüzünden durdurulmadan önce ligde 8 galibiyetlik seri yakalayıp zirve yarışı veren yeşil-kırmızılı ekip, Fethiye karşısında seriyi 9 maça çıkarmıştı. Sezon öncesi mali disiplin kriterlerini yerine getiremediği gerekçesiyle puan silme cezası alan Pınar Karşıyaka, Fethiye galibiyeti sonrası 1 puana ulaştı. İzmir temsilcisinde ilk maçta oynayamayan yeni transferlerden Raymar Morgan'ın da yarın forma giymesi bekleniyor.


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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka 2'de 2 peşinde - Son Dakika Spor

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