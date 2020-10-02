Pınar Karşıyaka 2'de 2 peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona Lokman Hekim Fethiye Belediyespor önündeki 92-55'lik farklı galibiyetle baylayan geçen sezonun flaş ekibi Pınar Karşıyaka , yarın Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Geçen sezon koronavirüs salgını yüzünden durdurulmadan önce ligde 8 galibiyetlik seri yakalayıp zirve yarışı veren yeşil-kırmızılı ekip, Fethiye karşısında seriyi 9 maça çıkarmıştı. Sezon öncesi mali disiplin kriterlerini yerine getiremediği gerekçesiyle puan silme cezası alan Pınar Karşıyaka, Fethiye galibiyeti sonrası 1 puana ulaştı. İzmir temsilcisinde ilk maçta oynayamayan yeni transferlerden Raymar Morgan'ın da yarın forma giymesi bekleniyor.

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