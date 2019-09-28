Son Dakika Haberleri: Pınar karşıyaka: 57-89
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Pınar karşıyaka: 57-89

1 saat önce

SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar Spor Salonu, BandırmaHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Halit Can CihanTEKSÜT BANDIRMA BK: Jaime Smith 3, Omar Prewitt 6, Rıdvan Öncel 12, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 2, D.J.

Pınar karşıyaka: 57-89, System.String[]

SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu, Bandırma
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Halit Can Cihan
TEKSÜT BANDIRMA BK: Jaime Smith 3, Omar Prewitt 6, Rıdvan Öncel 12, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 2, D.J. Shelton 2, Tyler Kalinoski 8, Alperen Şengün 2, Emanuel Terry 8, Ragıp Berke Atar 11
PINAR KARŞIYAKA: Metacan Birsen 7, Yunus Emre Sonsırma 2, Semih Erden 4, David Kennedy 8, Jordan Morgan 25, Stephan Triche 6, Amadou M'Baye 17, Nusret Yıldırım 8
1'İNCİ PERİYOT: 10-21
DEVRE: 26-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 40-68

Basketbol Süper Ligi 1'inci hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Bandırma'da konuk ettiği Pınar Karşıyaka'ya 57-89 mağlup oldu.
TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmaya Jaime Smith, Şehmus Hazer, Omar Prewitt, Alperen Şengün ve Emanuel Terry beşi ile başladı. Mücadeleye her iki takım da hızlı başlarken, TEKSÜT Bandırma BK Jaime Smith ve Emanuel Terry ile sayılar buldu. Kalan bölümde konuk ekip Pınar Karşıyaka Jordan Morgan ve Amath M'Baye ile sayılar üretince ilk çeyreği yeşil-beyazlılar 10-21 geride geçti.
İkinci çeyreğe hızlı başlayan taraf konuk ekip Pınar Karşıyaka oldu. Hücumda Emanuel Terry ve Rıdvan Öncel ile sayılar bulan Bandırma ekibi savunmada istediği oyunu sergileyemedi. Konuk ekip Jordan Morgan ve Amadou M'Baye ile sayılar üretince Yeşil-Beyazlılar soyunma odasına 26-44 geride girdi.
İkinci yarıya hücumda istediği gibi başlayamayan TEKSÜT Bandırma BK, savunmada da istediği oyunu ortaya koyamadı. Hücumda Rıdvan Öncel ve Tyler Kalinoski ile sayılar üretmeye başlasa da yeşil-beyazlılar son çeyreğe 40-68 geride girdi. Final çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. TEKSÜT Bandırma BK hücumda Ragıp Berke Atar ve Rıdvan Öncel ile sayılar üretse de mücadeleden 57-89 mağlubiyetle ayrıldı.



- Balıkesir
Pınar Karşıyaka, Emin Moğulkoç, Ali Acar, Bandırma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:56 Kaynak: DHA
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