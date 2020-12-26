Pınar Karşıyaka 6'da 6 istiyor - Son Dakika

Pınar Karşıyaka 6'da 6 istiyor

26.12.2020 12:25
Pınar Karşıyaka 6'da 6 istiyor, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 galibiyetle üçüncü sıraya tırmanıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, yarın OGM Ormanspor'u konuk edeceği karşılaşmada seriyi sürdürmeye çalışacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 galibiyetle üçüncü sıraya tırmanıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, yarın OGM Ormanspor'u konuk edeceği karşılaşmada seriyi sürdürmeye çalışacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Brose Bamberg'e evinde 76-70 yenilmenin şokunu yaşayan Karşıyaka, ligde 13 maçta 10 galibiyet elde ederken, alt sıralardaki Ormanspor ise 4 galibiyet alabildi.


Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka 6'da 6 istiyor - Son Dakika Spor


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