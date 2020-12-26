Pınar Karşıyaka 6'da 6 istiyor
26.12.2020 12:25
ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 galibiyetle üçüncü sıraya tırmanıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, yarın OGM Ormanspor'u konuk edeceği karşılaşmada seriyi sürdürmeye çalışacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 galibiyetle üçüncü sıraya tırmanıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, yarın OGM Ormanspor'u konuk edeceği karşılaşmada seriyi sürdürmeye çalışacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Brose Bamberg'e evinde 76-70 yenilmenin şokunu yaşayan Karşıyaka, ligde 13 maçta 10 galibiyet elde ederken, alt sıralardaki Ormanspor ise 4 galibiyet alabildi.
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