Pınar karşıyaka 6'ncı yabancıyı alıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde 3 yıl sonra yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde yenilenen kadrosuyla sezon öncesi çıktığı son provada evinde Pınar Protein Cup'ı birincilikle tamamlayan Pınar Karşıyaka, 6'ncı yabancı arayışında. Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle güçlü bir kadro oluşturan yeşil-kırmızılılarda sezon öncesi yeni transferlerden Tony Crocker'ın kalça kemiğinin kırılması kurmayları arayışa itti. Crocker'ın en az 3-4 hafta daha takımdan ayrı kalması beklenirken, lig ve FIBA Europe Cup'ın başında eksik kalmak istemeyen Karşıyaka, 6'ncı yabancıyı şimdiden kadroya katacak.

Yeşil-kırmızılıların listesinde ilk sırada 2017-18 sezonunda takımda forma giyerek ardından Avustralya'da Melbourne United'a transfer olan DJ Kennedy'nin bulunduğu öğrenildi. Karşıyaka'nın Kennedy'e ilk etapta 2 aylık kontrat önerdiği, transferin netleşmek üzere olduğu belirtildi. Sezon öncesi Tony Taylor, Brandon Triche, Tony Crocker, Amath M'Baye ve Jordan Morgan'ı alarak önemli yabancı transferleri gerçekleştiren yeşil-kırmızılılarda altyapıdan kamp döneminde takımda forma giyen 16 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona da Pınar Cup'taki performansıyla alkış aldı.

M'BAYE GELDİ

Pınar Karşıyaka'da yeni transferlerden Amath M'Baye'nin de takıma katılmasıyla kadro tamamlandı. Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı formasıyla üçüncülük yaşayan M'Baye, ailesiyle birlikte İzmir'e geldi. M'Baye, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımla birlikte çalışmalara bir an önce başlamak istiyorum. Ben Dünya Kupası'ndayken takımın yeni sezon çalışmalarına başladığını biliyorum. Arkadaşlarımla birlikte yeni sezona başlamak için çok heyecanlıyım. Bu şehir ve taraftarlar hakkında çok güzel şeyler duydum ve bu ortamda bulunmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

SALONA MAKYAJ

Pınar Karşıyaka'nın evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu, yaz döneminde kapsamlı bir tadilattan geçti. İzmir'de 2005 yılında düzenlenen Üniversite Oyunları öncesi yapılan salona İstanbul'daki Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan sökülen parkelerin takılmasıyla parkeler ilk kez yenilendi. Karşıyaka Belediyesi tarafından soyunma odaları elden geçirilip içi boyanan salon sezon öncesi yeni bir görünüme kavuştu. Salondaki duvar reklamları yerine led ekranlar takılması için temaslar sürüyor. Salonda bu sezon ilk kez parke kenarına koyulup kombine olarak satılan sandalyelerden de maçlar izlenebilicek.