Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka: 84 - Galatasaray Doğa Sigorta: 55
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka: 84 - Galatasaray Doğa Sigorta: 55 - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka: 84 - Galatasaray Doğa Sigorta: 55

6 saat önce

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Osman Sinan İşgüder, Fatih Arslanoğlu, Sinem TetikPınar Karşıyaka: Jordan Morgan 4, Amath M'Baye 15, Metecan Birsen 11, Yunus Sonsırma 16, Brandon Triche 5, DJ Kennedy 3, Tony Taylor 12, Onuralp Bitim 4, Nusret Yıldırım 6, Semih Erden 6, Alp...

Pınar Karşıyaka: 84 - Galatasaray Doğa Sigorta: 55, System.String[]

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik


Pınar Karşıyaka: Jordan Morgan 4, Amath M'Baye 15, Metecan Birsen 11, Yunus Sonsırma 16, Brandon Triche 5, DJ Kennedy 3, Tony Taylor 12, Onuralp Bitim 4, Nusret Yıldırım 6, Semih Erden 6, Alp Karahan, Adem Bona 2


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Galatasaray Doğa Sigorta: Aaron Harrison 10, Zach Auguste 3, Göksenin Köksal 3, Ben Moore 3, Tai Webster 10, Can Korkmaz 5, Yiğit Arslan 5, Greg Whittington 5, Ege Arar 8, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 3


Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan


1. Periyot: 28-14 (Pınar Karşıyaka lehine)


Devre: 42-26 (Pınar Karşıyaka lehine)


3. Periyot: 60-36 (Pınar Karşıyaka lehine)

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:33 
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