Pınar Karşıyaka: 90-79 - Son Dakika

Pınar Karşıyaka: 90-79

30.03.2021 20:48
Pınar Karşıyaka: 90-79, System.String[]

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Eddie Viator (Fransa), Boris Krejic (Slovenya), Andrei Sharapa (Belarus)TOFAŞ: Tarik Phillip 10, Berkan Durmaz 8, Berk Uğurlu 7, Muhsin Yaşar 13, Tomislav Zubcic 21, D.J.

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Eddie Viator (Fransa), Boris Krejic (Slovenya), Andrei Sharapa (Belarus)

TOFAŞ: Tarik Phillip 10, Berkan Durmaz 8, Berk Uğurlu 7, Muhsin Yaşar 13, Tomislav Zubcic 21, D.J. White 4, DeVaughn Akoon-Purcell 18, Semaj Christon 7, Ege Demir, Mert Konuk 2, Batın TunaPINAR KARŞIYAKA: Sek Henry 6, Raymar Morgan 18, Tony Taylor 9, Metecan Birsen 5, Amath M'Baye 11, Onuralp Bitim 7, Semih Erden 2, Yunus Sonsırma 10, D.J. Kennedy 11, Nusret Yıldırım1.PERİYOT: 22-18DEVRE: 44-413.PERİYOT: 66-595 FAUL: 39.35 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 5. haftası Türk derbisine sahne olurken, TOFAŞ Basketbol Takımı sahasında ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 90-79 yenerek, gruptaki ilk galibiyetini aldı.Karşılıklı sayılar ile başlayan mücadelenin ilk bölümlerinde pota altı oyunlarıyla etkili olan TOFAŞ, 5. dakikayı 13-8 önde geçti. Morgan ile direnç gösteren konuk ekibe karşı, Zubcic ve Phillip ile sayılar bulan TOFAŞ, ilk periyodu 22-18'lik skor avantajıyla tamamladı.İkinci periyodun başında Purcell ve Christon'ın basketleriyle TOFAŞ, skoru 26-21'e çekti. Çabuk toparlanan Pınar Karşıyaka, Onur'un smaç basketiyle ritim yakalarken, 22. dakika içerisinde de Yunus'un basketiyle öne geçti: 26-27. Purcell'in hücumda sorumluluk almasıyla skor bulmaya devam eden TOFAŞ, çeyreğin son saniyesinde Zubcic'in dış atış isabeti sonrası soyunma odasına 44-41 önde gitti.Dönüşte her iki ekip de savunma ağırlıklı bir oyun sergilerken, 25. dakika 52-52'lik eşitlikle geçildi. Bu bölümde kazandığı faul atışlarını değerlendiren TOFAŞ, Phillip'in dış isabetiyle de farkı 8'e çıkardı: 60-52. Periyodun kalan bölümlerinde hata yapmayan TOFAŞ, final periyoduna da 66-59'luk avantajla girdi.Zubcic'in dış atış isabetiyle oyun üstünlüğünü eline geçiren TOFAŞ, farkı da çift hanelere çekti: 69-58. Morgan ve Kennedy'nin basketleriyle oyuna ortak olmak isteyen Pınar Karşıyaka'ya, Purcell'in pota altı sayılarıyla izin vermeyen TOFAŞ, 36. dakikayı 80-69'luk skorla geride bıraktı. Maçın kalan bölümlerinde de oyun hakimiyetini koruyan TOFAŞ, parkeden 90-79'luk skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki ilk galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka ise grupta 3. mağlubiyetini yaşadı.


- Bursa

Pınar Karşıyaka, Slovenya, Belarus, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka: 90-79 - Son Dakika Spor


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