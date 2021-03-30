Pınar Karşıyaka: 90-79

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Eddie Viator (Fransa), Boris Krejic (Slovenya), Andrei Sharapa (Belarus)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 5. haftası Türk derbisine sahne olurken, TOFAŞ Basketbol Takımı sahasında ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 90-79 yenerek, gruptaki ilk galibiyetini aldı.Karşılıklı sayılar ile başlayan mücadelenin ilk bölümlerinde pota altı oyunlarıyla etkili olan TOFAŞ, 5. dakikayı 13-8 önde geçti. Morgan ile direnç gösteren konuk ekibe karşı, Zubcic ve Phillip ile sayılar bulan TOFAŞ, ilk periyodu 22-18'lik skor avantajıyla tamamladı.İkinci periyodun başında Purcell ve Christon'ın basketleriyle TOFAŞ, skoru 26-21'e çekti. Çabuk toparlanan Pınar Karşıyaka, Onur'un smaç basketiyle ritim yakalarken, 22. dakika içerisinde de Yunus'un basketiyle öne geçti: 26-27. Purcell'in hücumda sorumluluk almasıyla skor bulmaya devam eden TOFAŞ, çeyreğin son saniyesinde Zubcic'in dış atış isabeti sonrası soyunma odasına 44-41 önde gitti.Dönüşte her iki ekip de savunma ağırlıklı bir oyun sergilerken, 25. dakika 52-52'lik eşitlikle geçildi. Bu bölümde kazandığı faul atışlarını değerlendiren TOFAŞ, Phillip'in dış isabetiyle de farkı 8'e çıkardı: 60-52. Periyodun kalan bölümlerinde hata yapmayan TOFAŞ, final periyoduna da 66-59'luk avantajla girdi.Zubcic'in dış atış isabetiyle oyun üstünlüğünü eline geçiren TOFAŞ, farkı da çift hanelere çekti: 69-58. Morgan ve Kennedy'nin basketleriyle oyuna ortak olmak isteyen Pınar Karşıyaka'ya, Purcell'in pota altı sayılarıyla izin vermeyen TOFAŞ, 36. dakikayı 80-69'luk skorla geride bıraktı. Maçın kalan bölümlerinde de oyun hakimiyetini koruyan TOFAŞ, parkeden 90-79'luk skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki ilk galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka ise grupta 3. mağlubiyetini yaşadı.

- Bursa