Pınar Karşıyaka, ABD'li basketbolcu James Blackmon'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyuncu James Blackmon'ı kadrosuna kattı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, en son Beşiktaş Icrypex takımında forma giyen skorer oyun kurucu Blackmon'ın 2021-2022 sezonunda yeşil-kırmızılı ekip için mücadele edeceği belirtildi.
Öte yandan, geçen sezon kadroda yer alan David John Kennedy'nin de takımdan ayrıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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