Pınar Karşıyaka adını yarı finale yazdırdı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka adını yarı finale yazdırdı

6 saat önce

Karşılaşmanın ilk 2 dakikasını 6-5 önde geçen Pınar Karşıyaka önünde 8-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 5. dakika içinde 13-6 üstünlük kurdu.

Pınar Karşıyaka adını yarı finale yazdırdı, System.String[]

Karşılaşmanın ilk 2 dakikasını 6-5 önde geçen Pınar Karşıyaka önünde 8-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 5. dakika içinde 13-6 üstünlük kurdu. Aradaki farkı 9 sayıya (16-7) çıkaran rakibi karşısında toparlanan yeşil-kırmızılı ekip, Metecan Birsen, Morgan ve M'Baye'nin sayılarına rağmen ilk periyodu 20-19 geride tamamladı.


İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ve 26-20 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka önünde Kiev Basket, 15. dakikada Pavlov'un 3 sayılık basketiyle 28-28 eşitliği sağladı. Tekrar üstünlüğü ele geçiren Pınar Karşıyaka, devreyi 38-32 önde bitirdi.


Üçüncü periyodun başında Taylor ve Triche'in 3 sayılık basketleriyle farkı 12 sayıya (44-32) çıkaran Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı da 50-39 üstün geçti. Aradaki farkı 14 sayıya (55-41) kadar yükselten yeşil-kırmızılı ekip, periyodu da 57-49 önde tamamladı.


Son çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Pınar Karşıyaka, rakibini 88-67 yenerek adını yarı finale yazdırdı.


Pınar Karşıyaka, yarı finalde Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, Kiev, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:43 
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