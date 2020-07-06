Pınar Karşıyaka alternatif arıyor - Son Dakika

Pınar Karşıyaka alternatif arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Taylor, M'Baye, Yunus, Nusret, Metecan'la sözleşme yenileyip dış transferde şutör guard Sek Henry ile anlaşan Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'ın ayrıldığı, Semih Erden'in de durumunun belirsiz olduğu 5 numaraya takviye arayışında.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Taylor, M'Baye, Yunus, Nusret, Metecan'la sözleşme yenileyip dış transferde şutör guard Sek Henry ile anlaşan Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'ın ayrıldığı, Semih Erden'in de durumunun belirsiz olduğu 5 numaraya takviye arayışında.

Yeşil-kırmızılılarda Teksüt Bandırma'dan listeye alınan Emanuel Terry'nin transferi gerçekleşmedi. A Milli Takım'ın yanı sıra geçen sezon takımda da kaptanlığı yapan NBA patentli pivot Semih Erden'e yapılan ücretinde indirime gitmesi teklifine yanıt bekleniyor. Semih kalırsa bir yabancı, ayrılırsa ise bir yabancı, bir yerli pivot transferi gerçekleştirecek İzmir ekibi, alternatif isimleri değerlendiriyor.


Pınar Karşıyaka, Nusret Gökçe, Semih Erden, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka alternatif arıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:35 Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:57 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 394 liradan işlem görüyor 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi 09:30 Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli 08:18 Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
20:24
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
19:42
Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu
19:41
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 20:52:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka alternatif arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]