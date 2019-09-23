Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'ye kavuştu
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Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'ye kavuştu

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan yeni oyuncusu Amath M'Baye'nin İzmir'e geldiği bildirildi.

Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'ye kavuştu, System.String[]

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan yeni oyuncusu Amath M'Baye'nin İzmir'e geldiği bildirildi.

Pınar Karşıyaka'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa ile üçüncülüğe ulaşan Amath M'Baye'nin, sağlık kontrollerinin ardından takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

İzmir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Amath M'Baye'nin, takımla çalışmalara bir an önce başlamak istediğini belirterek, "Ben Dünya Kupası'ndayken takımın yeni sezon çalışmalarına başladığını biliyorum. Arkadaşlarımla birlikte yeni sezona başlamak için çok heyecanlıyım. Bu şehir ve taraftarlar hakkında çok güzel şeyler duydum. Bu ortamda bulunmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Pınar Karşıyaka, Fransa, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:00 Kaynak: AA
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