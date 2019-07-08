Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'yi transfer etti
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Fransız oyuncu Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Fransız oyuncu Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:55 Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl İtalya'da Virtus Bologna forması giyen oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Dört numara pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki M'Baye, 2,06 metre boyunda.
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