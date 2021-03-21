Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçının ardından

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e 98-89 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, eksik çıktıkları müsabakada Anadolu Efes gibi bir takıma karşı maçın sonuna kadar mücadele ettiklerini bildirdi.

Sarıca, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'in çok yetenekli ve geniş bir kadrosu olduğunu belirterek, rakiplerini sezon boyunca hem ligde hem de Avrupa'da gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle eksik oynamak zorunda kaldıklarını belirten Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle savunma kısmının çok düzeyde yaptık. Hücum ve maçın geneliyle ilgili takımımla gurur duyuyorum. Bu kadar eksikken, sahaya 10 kişi çıkmışken Anadolu Efes gibi bir takıma karşı son 2 dakikaya kadar oyunun içindeydik. Son bölümde iki ribaundu lehimize çevirebilsek belki maçı kazanarak bitirecektik. Müthiş bir sezon geçiriyoruz, bunu Anadolu Efes galibiyetiyle taçlandırmak çok güzel olurdu. Ancak sonunda gücümüz yetmedi, çok yorulduk. Salı günü oynayacağımız maçımız var, sakatlıklarımız ve rahatsızlıklarımız var. Umarım yeni talihsizlikler çıkmaz."

Ergin Ataman: "Hücum anlamında iyi bir basketbol oynadık."

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da ligde normal sezon birinciliği için önemli bir karşılaşmayı galip tamamladıklarını söyledi. THY Avrupa Ligi'nde üst üste oynadıkları deplasman maçları nedeniyle İzmir'e fiziksel ve mental olarak yorgun geldiklerini kaydeden Ataman, şöyle konuştu:

"Bugün maça çok kötü başladık. Öyle olunca da Karşıyaka Henry'nin sayılarıyla bir anda öne fırladı 12-13 sayı. Birtakım değişikliklerle normal oyunumuzu oynamaya başladık. Bazı oyuncularımızdan istediğimiz verimi alamasak da hücum anlamında iyi bir basketbol oynadık. Savunmada bazı hatalar yaptık ama Karşıyaka'nın hakkını vermek lazım. Karşıyaka iyi basketbol oynayan bir takım. Bu tip fikstürlerde zorlanıyoruz zaman zaman. Bu da doğal, üst üste 3 deplasman maçı oynadık. Salı günü Tel Aviv'de, cuma günü Münih'te oynadık, Münih'ten direkt buraya geldik."