Pınar Karşıyaka Ankara'da Terleyecek
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde hafta içi mesaisinde evinde Fenerbahçe Beko'ya 88-81 yenilen Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Türk Telekom'un karşısına çıkacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde hafta içi mesaisinde evinde Fenerbahçe Beko
'ya 88-81 yenilen Pınar Karşıyaka
, yarın deplasmanda Türk Telekom
'un karşısına çıkacak. Ankara
Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Play-Off'u hedefleyen İzmir
temsilcisi 32 puanla 9'uncu sırada yer alırken, Türk Telekom da aynı puanla 10'uncu basamakta bulunuyor. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:32 Kaynak: DHA
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