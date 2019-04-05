Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Ankara'da Terleyecek

Pınar Karşıyaka Ankara'da Terleyecek

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde hafta içi mesaisinde evinde Fenerbahçe Beko'ya 88-81 yenilen Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Türk Telekom'un karşısına çıkacak.

Pınar Karşıyaka Ankara'da Terleyecek, System.String[]


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde hafta içi mesaisinde evinde Fenerbahçe Beko'ya 88-81 yenilen Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Türk Telekom'un karşısına çıkacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Play-Off'u hedefleyen İzmir temsilcisi 32 puanla 9'uncu sırada yer alırken, Türk Telekom da aynı puanla 10'uncu basamakta bulunuyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:32 Kaynak: DHA

Spor
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