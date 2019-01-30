Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Antrenörü Çıvgın: "Böyle Tur Atlamak İstemezdik"

Pınar Karşıyaka Antrenörü Çıvgın: "Böyle Tur Atlamak İstemezdik"

1 saat önce

FIBA Europe Cup 2. Tur I Grubu'nda Würzburg'a 104-91 yenilmesine rağmen son 16 turuna kalmayı başaran Pınar Karşıyaka'da Antrenör Özhan Çıvgın, "Böyle tur atlamak istemezdik" dedi.

Pınar Karşıyaka Antrenörü Çıvgın:


FIBA Europe Cup 2. Tur I Grubu'nda Würzburg'a 104-91 yenilmesine rağmen son 16 turuna kalmayı başaran Pınar Karşıyaka'da Antrenör Özhan Çıvgın, "Böyle tur atlamak istemezdik" dedi. 

Grup liderine karşı defansta bütün maç boyunca kötü olduklarını belirten Çıvgın, "Maalesef savunmada berbat reaksiyon gösterdik. Würzburg'a karşı bu defansla başa baş oynamak kolay değil. Rakibin de yüzdeli atışları vardı ama bu savunmayla kazanmamız zordu. Uyarmama rağmen kendilerini oyuna feda etme konusunda sıkıntı yaşayan oyuncularımız var. Artık sezonun bir yarısı geçti. Bunu bir şekilde çözeceğiz. Evet son 16'ya kaldık ama bu şekilde kalmak istemezdik. Maçın ikinci yarısında grubun diğer maçından haber gelince tempomuz düştü. Çok zamanımız yok. Artık ligdeki Beşiktaş maçını düşüneceğiz" diye konuştu. - Wurzburg

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:21 Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Spor
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