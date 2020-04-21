Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık

6 saat önce

DÜNYA çapındaki tüm spor organizasyonlarının durdurulmasına neden olan koronavirüs salgınından önce hem ING Basketbol Süper Ligi, hem de FIBA Europe Cup'ta zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, sağlığın her şeyden önce geldiğini söyledi.

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık, System.String[]

DÜNYA çapındaki tüm spor organizasyonlarının durdurulmasına neden olan koronavirüs salgınından önce hem ING Basketbol Süper Ligi, hem de FIBA Europe Cup'ta zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, sağlığın her şeyden önce geldiğini söyledi. Çift kulvarda müthiş bir çıkış yakaladıkları sezona ara vermek zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda Ufuk Sarıca, "Ligde Anadolu Efes'in hemen ardında ikinci sıradaydık. Yeni kurulan bir takım olarak bence sezonun en başarılı ekibiydik. Europe Cup'ta da üst üste 13 galibiyetlik bir seriyle yarı finale kalıp tarihimizin Avrupa'daki ilk kupasına çok yaklaşmıştık. Böyle iyi giden bir sezonun eşi görülmemiş şekilde durması üzücü ama sağlık her şeyden önce gelir" diye konuştu.

FIBA'nın Europe Cup'ta format değişikliğine giderek kalan maçları yeni sezon öncesi Final Four şeklinde oynatma kararı aldığını hatırlatan Ufuk Sarıca, "Ligde de iyimser olarak sezonun kalan bölümünün yaz aylarında oynanıp tamamlanmasını bekliyorum. 19 Mart'ta ligler ertelendikten sonra yabancılarını gönderen takımlar oldu. Belki kalan maçlar kısıtlı takımla, kısa bir Play-Off turuyla oynanabilir. Ancak öncelikle salgın geçip risk faktörü ortadan kalkmalı. Takımların ligin kalanı oynanırsa oyuncuları getirtip tekrar hazırlamak için 1 aylık antrenman sürecine ihtiyacı var" dedi. Takımdaki 6 yabancıdan Crocker'la şimdiden vedalaşmaya hazırlanan Kaf-Kaf'ta Sarıca, kadronun kalanını tutmak istediklerini de belirtti.


Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:05 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü         
15:12
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 18:23:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]