Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi deplasmanında! Semih Erden yok... - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi deplasmanında! Semih Erden yok... - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi deplasmanında! Semih Erden yok...

6 saat önce

Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi deplasmanında! Semih Erden yok..., System.String[]

Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.


Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Semih Erden İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek.


Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta ZZ Leiden'i 36 sayı farkla yenerek çeyrek finale adını erken yazdıran Kaf-Kaf, ligde ikinci yarının ilk maçında Teksüt Bandırma'yı mağlup etmeyi başarmıştı.


Gazanfer Bilge, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:23 
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