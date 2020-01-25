Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi deplasmanında! Semih Erden yok... - Son Dakika Spor
Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi deplasmanında! Semih Erden yok...
6 saat önce
Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Semih Erden İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek.
Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta ZZ Leiden'i 36 sayı farkla yenerek çeyrek finale adını erken yazdıran Kaf-Kaf, ligde ikinci yarının ilk maçında Teksüt Bandırma'yı mağlup etmeyi başarmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:23
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu Son Dakika: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi ertelendi