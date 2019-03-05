Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Avantaj İçin Sahada

Pınar Karşıyaka Avantaj İçin Sahada

1 saat önce

FIBA Europe Cup son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, yarın Letonya'da BC Ventspils'e konuk olacak.

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FIBA Europe Cup son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, yarın Letonya'da BC Ventspils'e konuk olacak. Ventspils'teki Olympic Center'da oynanacak karşılaşma saat 16: 00'da başlayacak. İlk kez katıldığı Europe Cup'ta ilk tur gruplarından çıktıktan sonra 2'nci turda I Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, bu sezon mücadele ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda altıncı sırada yer alarak Europe Cup'ta yoluna devam eden Ventspils karşısında ilk maçta avantaj yakalamaya çalışacak. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 13 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Rakibini eleyecek takım çeyrek finalde İtalya'dan Dinamo Sassari ile Hollanda temsilcisi ZZ Leiden arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Avrupa arenasında 204'üncü maça çıkacak İzmir ekibi, Letonya ekibi Ventspils'i daha önce oynadığı 4 karşılaşmada da yenmeyi başardı. Yeşil-kırmızılı ekip, 2012-13'te Eurochallenge'ta, 2013-14'te de ULEB Eurocup'ta 2'şer kez karşılaştığı rakibini mağlup etti. Antrenör Dirk Bauermann yönetimindeki ilk maçta Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-75 yenerek moral tazeleyen Kaf-Kaf'ta Avrupa randevusu öncesi eksik bulunmuyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:14 Kaynak: DHA

Letonya, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
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