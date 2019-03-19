Pınar Karşıyaka Avantaj Peşinde

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakanın rövanşı 27 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Sardinya Adası'nda oynanacak.



Rakibiyle geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Pınar Karşıyaka deplasmanda yendiği rakibine İzmir'de mağlup olmuştu. Dinamo Sassari'nin kadrosunda daha önce Pınar Karşıyaka'da forma giyen Justin Carter'ın yanı sıra Türkiye'de mücadele etmiş Jack Cooley ve Tyrus Mcgee bulunuyor.



Tur atlayacak takım, yarı finalde UNET Holon (İsrail)-Alba Fehervar (Macaristan) eşlemesinin galibiyle karşılaşacak.



Avrupa'da 206. randevu



Dinamo Sassari karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 206. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 205 karşılaşmada 105 galibiyet, 99 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.



Bu maçlarda 16 bin 197 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 976 sayı gördü.

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