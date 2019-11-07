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Pınar Karşıyaka Avrupa'da havalı

7 saat önce

FIBA Europe Cup E Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Belçika ekibi Phoenix Brussels'i 79-66 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bu sezon Avrupa macerasında çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet alırken, sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Pınar Karşıyaka Avrupa'da havalı, System.String[]

FIBA Europe Cup E Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Belçika ekibi Phoenix Brussels'i 79-66 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bu sezon Avrupa macerasında çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet alırken, sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Eleme turunda İsveç temsilcisi Boras Basket'i dış sahada 77-70, evinde 78-58 dize getiren yeşil-kırmızılılar, E Grubu'nda Hollanda'dan Donar Groningen'i 77-57, son olarak Phoenix Brussels'i ise 13 sayı farkla mağlup etti.

Kaf-Kaf, Avrupa Kupası'ndaki tek yenilgisini Belçika'da 81-76 boyun eğdiği Spirou Basket karşısında aldı. Grupta ilk devre sonunda Spirou Basket averajla liderliğe yükselirken, ikinci sıradaki Pınar Karşıyaka, 13 Kasım Çarşamba günü konuk edeceği rakibini bu kez yenerek yeniden zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor. Bu arada Phoenix Brussel karşısında Fransa Milli Takım oyunusu M'Baye kaydettiği 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Semih Erden 14 sayıyla skora katkı sağladı.


- İzmir
Pınar Karşıyaka, Phoenix, Belçika, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:21 Kaynak: DHA
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